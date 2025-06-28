هذا ما يحدث لجسمك عند تناول ثمرة أفوكادو كل يوم

كتبت- نرمين ضيف الله:

الأفوكادو ليس مجرد فاكهة كريمية المذاق، بل يُعد من أبرز الأطعمة الفائقة بفضل تركيبته الغذائية الغنية بالدهون الصحية، الألياف، الفيتامينات والمعادن، يمكن لثمرة واحدة كل يوم أن تُحدث تأثيرات صحية كبيرة من دعم القلب إلى تعزيز الهضم وتحسين مستويات التركيز.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي" فوائد الأفوكادو على صحة الجسم وفق موقع "webmd" الطبي.

دعم صحة القلب وخفض الكوليسترول

الأفوكادو يحتوي على دهون أحاديّة غير مشبعة ومغنيسيوم، مما يقلّل من "الكوليسترول الضار" LDL ويرفع "النافع" HDL، ويساعد على تنشيط الدورة الدموية وخفض ضغط الدم .

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يعد الأفوكادو غنيًا بالألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، بالإضافة إلى مكوّنات بريبيوتيك تغذّي البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

مساعدة في التحكم بالوزن والشعور بالشبع

نظرًا لغناه بالألياف والدهون الصحية، فإن الأفوكادو يعزز الشعور بالامتلاء ويقلل من الشهية، مما يساهم في التحكم بالوزن وتقليل دهون البطن عمومًا .

دعم صحة البشرة والعينين

يحتوي الأفوكادو على مضادات أكسدة مثل فيتامين E، البيتا‑كاروتين، اللوتين والزايزانثين، التي تحافظ على مرونة الجلد، تقلل من التجاعيد وتحمي العينين من أضرار الضوء الأزرق والتقدّم في السن

تحسين التركيز والوظائف العقلية

تناول ثمرة أفوكادو يوميًا عزّز القدرة على التركيز والقدرة على تجاهل المشتتات، بسبب دهونه الصحية التي تدعم صحة الدماغ.