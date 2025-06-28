استيقظ بانعاش وحيوية.. 5 فوائد يومية للقراءة قبل النوم

كتبت- نرمين ضيف الله:

يمكن أن تُحدث عادة بسيطة مثل القراءة قبل النوم تحولًا عميقًا في حياتك.

بجانب الاستمتاع بلحظات هادئة وسط كتاب، فإن هذه العادة تدعم نومًا أفضل وتقلل التوتر وتعزز قدرات العقل.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي" 5 فوائد غير متوقعة للقراءة قبل النوم على صحة الجسم وفق لما جاء في موقع" verywellhealth.com".

تحسين جودة النوم وتسريع الدخول في النوم

من يقرؤون قبل النوم يلاحظون تحسنًا في نومهم، بما في ذلك تقليل الأرق وزيادة طول النوم، وذلك بفضل إزالة الضوء الأزرق وتحويل العقل إلى حالة من الاسترخاء

خفض التوتر بنسبة تصل إلى 68٪

وجدت تجارب (جامعة ساسكس، 2009) أن 6 دقائق فقط من القراءة تقلص مستوى التوتر بنسبة 68%، في حين خف تأثير الموسيقى أو شرب الشاي

تعزيز وظائف الدماغ والقدرات الإدراكية

القراءة قبل النوم تعمل كتمرين ذهني، حيث تحسن التركيز والذاكرة والتفكير النقدي، وتبطيء من التراجع المعرفي المرتبط بالسن .

تنمية التعاطف والعلاقات العاطفية

القصص تحفز الخلايا العصبية المرآتية في الدماغ، مما يعزز القدرة على فهم مشاعر الآخرين وتنمية التعاطف، وهذا ينعكس إيجابيًا على التفاعل اليومي .

استبدال الشاشات بالهدوء الذهني

الابتعاد عن الأجهزة قبل النوم يساهم في الحفاظ على توازن هرمون الميلاتونين وتنظيم الإيقاع الحيوي، مما يجعل القراءة نشاطًا هادئًا وصحيًا كجزء من روتين مساءي .