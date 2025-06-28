تناوله ثمرة مانجو يوميا.. وهذا تأثيرها على صحية جسمك

المانجو تحمل فوائد صحية مدهشة، تناول ثمرة مانجو واحدة يوميًا يُعزز مناعتك، يوازن السكر في الدم، يساعد قلبك ويُضفي على بشرتك إشراقًا طبيعيًا. في ما يلي خمس فوائد غير متوقعة له.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع مصراوي أبرزها وفق ما جاء في موقع "healthyfood".

تقوية المناعة والدفاع عن الجسم

تحتوي ثمرة المانجو على ما يقارب 75–100% من الاحتياج اليومي من فيتامين C وفيتامين A؛ وهما عنصران أساسيان لتقوية المناعة، ودعم إنتاج خلايا الدم البيضاء، ومحاربة العدوى بشكل فعال.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

الألياف الطبيعية في المانجو تساعد على تنشيط حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك، كما يحتوي على إنزيمات (مثل الأميلاز) تساعد في هضم الطعام بسهولة أكبر .

تنظيم سكر الدم وتعزيز حساسية الأنسولين

أظهرت دراسة أن تناول حوالي 100 سعرة من المانجو يوميًا يحسن حساسية الأنسولين ويقلل مقاومة الأنسولين لدى الأشخاص زائدين في الوزن، دون زيادة في الوزن .

دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم

المانجو مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يُساعد على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب. كما يحتوي على مركب "المانجيفيرين" الذي يخفِّض الالتهاب ويوازن الكوليسترول الضار.

تحسين صحة البشرة والعينين

الفيتامينات A، C، E، والعناصر المضادة للأكسدة مثل البيتا‑كاروتين، اللوتين والزيكسانثين، تعمل على تعزيز صحة البشرة وإنتاج الكولاجين، فضلاً عن حماية العينين من الجفاف والإجهاد وتقوية الرؤية .