3 أطعمة ومشروبات لا تتناولها على معدة فارغة.. تضر بصحتك

أطعمة ومشروبات لا تتناولها على معدة فارغة

يظن الكثيرون أن بعض الأطعمة مثالية لوجبة الإفطار، لكن تناولها على معدة فارغة يضر أكثر مما ينفع.

فيما يلي، 3 أطعمة عليك تجنب تناولها على معدة فارغة، وفقا لموقع "health".

الحليب

شرب الحليب على معدة فارغة يمكن أن يسبب حموضة وثقلا، ويسهم في تكوين المخاط، فضلا عن، زيادة خطر الإصابة باضطرابات هضمية عند تناوله مباشرة في الصباح.

من الأفضل تناول الحليب كجزء من وجبة متكاملة، مثل مزجه مع الشوفان أو حفنة من المكسرات المنقوعة، كما يفضل استهلاكه بعد الإفطار لتقليل الحموضة وتحسين الهضم.

الفاكهة

تناولها وحدها على معدة فارغة لا يكون مثاليًا لجهازك الهضمي، بسبب احتوائها على الفركتوز والألياف التي تسبب انتفاخا، غازات، والإسهال، كما أن السكريات الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سريع في الأنسولين، يتبعه شعور بالجوع بعد وقت قصير.

القهوة السوداء

بالنسبة للكثيرين، القهوة هي روتين صباحي لا غنى عنه، لكن القهوة السوداء، على معدة فارغة، تضر بجهازك الهضمي، وتسبب ارتجاعا حمضيا، وتحفز المعدة على إفراز أحماض زائدة.

أهمية وجبة الفطور الصحية

الطعام الذي تتناوله في الصباح يؤثر بشكل كبير على حالتك الجسدية والمزاجية طوال اليوم، بعض الأطعمة ترهق المعدة وتؤدي إلى اضطرابات هضمية أو شعور مبكر بالجوع، ولكن بتغييرات بسيطة في روتينك الصباحي، يمكنك أن تبدأ يومك بخفة ونشاط.

إليك بعض البدائل الصحية والمشبعة:

الشوفان بالحليب والمكسرات، مصدر ممتاز للألياف، البروتين، والدهون الصحية.

زبادي مع الفواكه والبذور، حيث يحتوي على البروبيوتيك ويساعد على توازن السكريات.

اللوز أو الجوز المنقوع خفيف على المعدة وغني بالعناصر الغذائية.

البيض مع خبز الحبوب الكاملة يمنحك شعورا بالشبع لفترة طويلة.