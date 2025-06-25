"ارتعاش اليد المفاجئ" مؤشر خطير لـ 6 مشكلات خفية

كتبت- شيماء مرسي



الارتعاش المفاجئ في اليد هو حركة اهتزازية لا إرادية ويمكن أن يكون بمثابة إشارة من جسدك تخبرك ببعض المشكلات الصحية الخطيرة.



وكشف موقع "webmd" عن 6 مشكلات صحية خطيرة قد تكون السبب وراء الارتعاش المفاجئ في اليدين.



مرض باركنسون



قد يسبب الإصابة بمرض باركنسون ارتجاف اليدين، وذلك بسبب تلف خلايا الدماغ المسؤولة عن تحريك العضلات.



وعادة ما يبدأ الارتعاش في إحدى اليدين، ولكنه قد ينتشر مع مرور الوقت إلى الأخرى.



فرط نشاط الغدة الدرقية



قد يكون ارتعاش اليدين علامة على فرط نشاط الغدة الدرقية، وهذا يعني أن الغدة الدرقية لديكَ تعمل بجهد زائد مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وفقدان الوزن وصعوبة النوم.



انخفاض نسبة السكر في الدم



الأعصاب والعضلات من الأجزاء الحيوية في جسمك التي تعتمد بشكل كبير على سكر الدم للحصول على الطاقة.



وعندما لا تحصل هذه الأنسجة على كمية كافية من سكر الدم، فإنها قد تجبر يديك على الارتعاش بشكل لا إرادي.



نقص فيتامين ب12



يؤدي فيتامين ب12 دورا هاما في الحفاظ على صحة جهازك العصبي.، لذا إذا كنت لا تأكل اللحوم أو البيض أو الحليب، أو تتناول أدوية معينة، فقد تنخفض مستويات هذا الفيتامين لديك عن المعدل الطبيعي.



وقد يؤدي ذلك إلى ارتعاش يديك أو تنميل ووخز في ذراعيك وساقيك.



ورم القواتم



هو ورم نادر يتطور في الغدة الكظرية، وبالرغم من أنه غالبا ما يكون حميدا، إلا أنه يعد خطيرا لأنه يفرز هرمونات يمكن أن تسبب ارتفاع حاد ومفاجئً في ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية، لذا يفضل إزالته جراحيا.



اضطرابات الكبد



الارتعاش علامة لبعض اضطرابات الكبد، مثل داء ويلسون، وفي هذه الحالة الوراثية يلحق تراكم النحاس في الجسم الضرر بالكبد والدماغ.



كما ستشعر بالتعب واليرقان (اصفرار العينين والجلد).