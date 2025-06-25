احذر.. علامات على اللسان قد تكشف أمراضا خطيرة

يستخدم الإنسان لسانه يوميا للكلام والبلع والتذوق، لكنه أيضا يعد مؤشرا هاما يعكس حالة الجسم الداخلية، ويقدم اللسان أدلة واضحة عن مشاكل صحية محتملة، إذ تظهر عليه تغيرات في اللون والملمس والشكل قد تشير إلى حالات صحية مختلفة.

وتقول سارة راماج، المديرة السريرية في مركز Bupa الطبي: "اللسان السليم وردي اللون وله سطح خشن قليلا، بسبب النتوءات الصغيرة المعروفة بالحليمات". وأي تغير في هذه الخصائص قد يدل على وجود مشكلة تستدعي الاهتمام، بحسب ديلي ميل.

كيف تلاحظ علامات التحذير على لسانك؟

البقع الحمراء والبيضاء: قد تكون علامة على أمراض خطيرة مثل سرطان الفم. فالبقع الحمراء ترتبط بـ"الطلاوة الحمراء" (أو التنسج الأحمر)، في حين ترتبط البقع البيضاء بـ"الطلاوة البيضاء"، التي قد تتطور إلى سرطان إذا لم تُعالج. ويراقب طبيب الأسنان هذه التغيرات خلال الفحص، مع إمكانية إحالة المريض لأخصائي في حال وجود قلق.

البقع البيضاء الكريمية (الآفات): تشير إلى عدوى فطرية شائعة تسمى القلاع الفموي، وهي عادة غير ضارة لكنها قد تسبب انزعاجا وتؤثر على الأكل والشرب إذا تُركت دون علاج.

ألوان اللسان المختلفة: اللسان الأحمر قد يدل على حمى أو اختلال هرموني، واللسان الأرجواني المحمر قد يشير إلى التهاب أو عدوى، أما اللسان الوردي الباهت فقد يكون علامة على نقص في الفيتامينات أو ضعف في المناعة.

الطبقة الخارجية للسان: طبقة سميكة قد تعني مشاكل في الجهاز الهضمي أو الأمعاء، فاللون الأصفر يشير إلى احتمال وجود عدوى، بينما الرمادي أو الأسود قد يدل على اضطرابات طويلة الأمد. وقد تكون الطبقة البيضاء علامة على ضعف الدورة الدموية أو عدوى فطرية.

شكل اللسان: اللسان المنتفخ ذو الحواف المتعرجة قد يدل على سوء امتصاص للعناصر الغذائية، بينما يعكس اللسان الرقيق جدا جفاف الجسم.

اللسان "الجغرافي": يظهر بنمط يشبه الخريطة مع بقع حمراء وناعمة، نتيجة عدم تجدد الطبقة العليا، وعادة ما يكون غير ضار رغم الشعور بالألم أحيانا.

كيف تنظف لسانك بشكل صحيح؟

ينصح الخبراء بتنظيف اللسان بانتظام لإزالة البكتيريا وبقايا الطعام التي تتجمع تحت طبقة رقيقة من المخاط. ويمكن ذلك باستخدام فرشاة الأسنان مع كمية قليلة من معجون الأسنان، مع التنظيف من الجزء الخلفي نحو مقدمة اللسان بلطف.

ولتنظيف أعمق، يمكن استخدام مكشطة اللسان لإزالة الطبقة المخاطية المتراكمة بلطف.