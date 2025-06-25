لمرضى القلب.. نصائح لمحاربة الإجهاد الحراري في الصيف

تتسبب الحرارة والجفاف في إجهاد القلب بشكل أكبر، ما يضعه تحت ضغط كبير، ويشكل ذلك مشكلة خاصة خلال الصيف للمرضى بالقلب وكبار السن، كما أن بعض أدوية القلب تستنزف الصوديوم من الجسم، ما يفاقم استجابة الجسم للحرارة.

ومن هذه الأدوية، حاصرات بيتا، وحاصرات مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وحاصرات قنوات الكالسيوم (بعض أدوية الضغط)، ومدرات البول.

وبحسب "مديكال إكسبريس"، تنصح جمعية القلب الأمريكية من وُصفت لهم هذه الأدوية باتخاذ احتياطات إضافية خلال موجات الحر، مع الاستمرار في تناول أدويتهم ما لم يُخبرهم الطبيب بخلاف ذلك.

احتياطات خلال أيام الصيف الحارة

راقب الساعة: يُفضل تجنب الخروج من الظهر إلى الـ 3 عصراً تقريباً، لأن الشمس تكون عادةً في أشد حالاتها، ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.

ارتدِ ملابس مناسبة للطقس: ارتدِ ملابس خفيفة وفاتحة اللون من أقمشة تسمح بمرور الهواء مثل القطن، أو قماشاً يطرد العرق.

اشرب كميات كافية من الماء: حافظ على رطوبة جسمك بشرب بضعة أكواب من الماء قبل وأثناء وبعد الخروج أو ممارسة الرياضة، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول.

خذ فترات راحة منتظمة: ابحث عن مكان مظلل أو بارد، توقف لبضع دقائق، اشرب الماء، ثم ابدأ من جديد.

مراقبة بعض العلامات

من المهم معرفة العلامات والأعراض التي قد تظهر عند الشعور بحرارة زائدة.

أعراض الإجهاد الحراري:

الصداع.

بشرة باردة وشحوبة ورطبة.

نبض سريع وضعيف.

دوخة ودوار.

ضعف أو تقلصات عضلية.

غثيان وقيء.

إغماء.

إذا شعرت بهذه الأعراض، فانتقل إلى مكان أكثر برودة، وتوقف عن ممارسة الرياضة، وهدئ جسمك فوراً بغمر نفسك بالماء البارد وشرب المزيد من السوائل المرطبة.