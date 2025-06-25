تساعد على إنقاص الوزن.. 5 أطعمة غنية بالألياف

الألياف أحد العناصر الأساسية للشعور بالشبع وكبح الشهية، كما أنها تساعد على الوقاية من أورام الأمعاء، وتحسين الهضم وتقليل الإمساك بشكل عام.

ومن خلال كبح الشهية وتحسين الإخراج تساهم الألياف في إنقاص الوزن، كما ترتبط زيادة تناولها بخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2.

وبحسب "سوري لايف"، توصي الإرشادات الصحية بتناول 30 جراماً من الألياف، في المتوسط، يوميا، إليك 5 أطعمة يوصى بتناولها لزيادة مدخلات الجسم من الألياف:

العدس

يحتوي العدس على حوالي 8 جرامات من الألياف الغذائية لكل 100 جرام.

الشوفان

توفر حصة تزن 100 جرام من الشوفان حوالي 10 جرامات من الألياف.

الحمص

تحتوي كل 100 جرام على 8 جرامات من الألياف.

الفول

توفر كل 100 جرام 6 جرامات من الألياف.

الفستق

توفر كل 100 جرام من الفستق حوالي 10 جرامات من الألياف.