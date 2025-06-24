سر القوة الخفية.. أكلات تعزز عظامك وتحارب الهشاشة

كتبت- أسماء مرسي:

لتقوية العظام ومحاربة الهشاشة، من الضروري التركيز على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم وفيتامين د، بالإضافة إلى فيتامينات ومعادن أخرى مهمة.

وفقا لموقع "health"، إليك قائمة بأهم هذه الأطعمة:

منتجات الألبان

الحليب، الجبن، والزبادي مصادر ممتازة للكالسيوم الضروري لبناء عظام قوية والحد من خطر الكسور وهشاشة العظام، ولكن، يفضل الخيارات قليلة الدسم.

الخضروات الورقية الخضراء

الكرنب، السبانخ، والبروكلي غنية بالكالسيوم، فيتامين ك، والمغنيسيوم التي تحسن كثافة العظام وتقلل خطر الكسور.

الأسماك الدهنية

السلمون، التونة، والسردين مصادر ممتازة لفيتامين د الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، كما أن تناولها بانتظام يقلل خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

المكسرات والبذور

اللوز، بذور السمسم، وبذور الشيا غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم، وتحسن كثافة العظام وتمنع الإصابة بهشاشة العظام.

الفاصوليا والبقوليات

الحمص، العدس، والفاصوليا الحمراء كنوز غذائية غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم، وهي معادن أساسية تُسهم بفعالية في تحسين كثافة العظام.

البيض

مصدر جيد لفيتامين د والبروتين، وكلاهما مهم لصحة العظام.