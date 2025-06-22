عاني من هذه الأعراض.. رجل يكتشف إصابته بورم بهذه الطريقة

عاني من هذه الأعراض.. رجل يكتشف إصابته بورم بهذه ا

كتبت- أسماء مرسي:

اكتشف رجل يبلغ من العمر 41 سنة من ولاية أوريجون الأمريكية، كان يتمتع بصحة جيدة ويمارس الرياضة بانتظام، إصابته بسرطان البنكرياس في مرحلته الرابعة.

رغم أسلوب حياته الصحي وعدم وجود تاريخ عائلي للمرض، شعر بإرهاق شديد وأُصيب بفقدان وزن، ظنا منه في البداية أن هذه الأعراض بسبب ضغوطات العمل.

أظهرت الفحوصات الطبية لاحقا التشخيص الصادم، حيث لم يتبق له سوى 6 أشهر للعيش، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أعراض غامضة

يتم اكتشاف سرطان البنكرياس في المراحل المتأخرة بسبب أعراضه الغامضة مثل ألم البطن، فقدان الوزن، وآلام الظهر. يؤدي هذا إلى اعتقاد المرضى أن أعراضهم ناتجة عن حالات أقل خطورة مثل متلازمة القولون العصبي، كما حدث مع هذا الرجل.

يخضع الآن لعلاج السيلوسيبين لتخفيف الألم والآثار النفسية للمرض.

يعبر الرجل عن ندمه لتجاهل العلامات التحذيرية، وينصح الجميع بعدم إضاعة الوقت والاستفادة القصوى من الحياة، مشيرا إلى أن الحياة قصيرة وذات قيمة كبيرة.

أسباب غير واضحة

بينما لا يزال السبب الدقيق لسرطان البنكرياس غير واضح، ولكن، هناك العديد من العوامل التي تزيد خطر الإصابة مثل، التدخين والسمنة والسكري.

أعراض أخرى لسرطان البنكرياس:

ألم في البطن أو الظهر. اليرقان. تغيرات في البراز. الغثيان والقيء. فقدان الشهية. التعب الشديد والضعف. التهاب البنكرياس. تضخم الكبد أو المرارة. حكة الجلد.