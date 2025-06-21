منها صحة الدماغ.. 5 فوائد لتناول هذا النوع من الخضروات على صحة جسمك

الجرجير، نبات ورقي مذاقه لاذع وخضرته غنية بالعناصر الغذائية، خيارًا صحيًا رائعًا يمكن إدخاله بسهولة في نظامك الغذائي اليومي لتعزيز الصحة بشتى جوانبها.

فوائد الجرجير على صحة الجسم وفق "ويب ميد".

1. يقوّي المناعة ويضبط المضاعفات الالتهابية

الجرجير غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والجلوكوسينولات التي تحارب الجذور الحرة وتقلل مستويات الالتهاب، ما يدعم الجهاز المناعي ويقلل من خطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري

2. يعزز صحة العظام

يحتوي الجرجير على نسب عالية من فيتامين K، الكالسيوم والمغنيسيوم، ما يساعد في تقوية العظام وتحسين كثافتها، إضافة إلى دعم عملية تخثر الدم بشكل صحي

3. يحمي القلب وينظّم ضغط الدم

يعد غنيًّا بالنترات الطبيعية التي تتحوّل في الجسم إلى أكسيد النيتريك، ما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض الضغط، كما تدعم الألياف وفيتامينات C وK صحة القلب والوقاية من تصلّب الشرايين

4. يحسّن الهضم ويقوّي وظائف الأمعاء

مزيجه من الألياف والماء يسهّل حركة الأمعاء ويغذّي البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يدعم عملية الهضم ويمنع الإمساك، إضافة إلى دوره في ضبط مستوى السكر في الدم

5. يدعم صحة العين والدماغ

يحتوي الجرجير على فيتامين A والكاروتينات مثل اللوتين والزياكسانثين، هذه المركبات تحمي العين من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية وتقلل من مخاطر التنكس البقعي، كما يساعد حمض الفوليك والنترات في تعزيز الأداء العقلي وتقليل التدهور المعرفي مع العمر