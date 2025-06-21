4 فوائد لتناول حبة من الطماطم على صحة جسمك

الطماطم أحد أهم الخضروات الفواكه في النظام الغذائي اليومي، بلونها الأحمر الزاهي وطعمها اللذيذ.

تحمل فوائد صحية كثيرة تتجاوز فقط النكهة، فهي غنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وتعود بآثار إيجابية على القلب، الجلد، والرؤية عند تناولها بانتظام.

فوائد الطماطم على صحة الجسم وفق "هيلث لاين".

تحفّظ على صحة القلب وتخفض ضغط الدم

تحتوي الطماطم على عنصر الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يساهم في خفض LDL ("الضار") ورفع HDL ("الجيد")، كما يقلل الالتهاب في الأوعية الدموية.

كما أن البوتاسيوم فيها يساعد في ارتخاء الشرايين وضبط ضغط الدم .

2. تحمي من بعض أنواع السرطان

الليكوبين والبيتا‑كاروتين والأحماض الفينولية الموجودة في الطماطم تساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطانات مثل البروستاتا، الرئة، والمعدة من خلال مكافحة الجذور الحرة والتقليل من خطر نمو الخلايا السرطانية

3. تعزز صحة الجلد وتقاوم أضرار الشمس

توفر الطماطم فيتامين C وفيتامين A والليكوبين، وهي مركّبات تساعد على تحسين إنتاج الكولاجين، ترطيب البشرة، وتقليل التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية، ما يقي من الحروق ويبطئ ظهور علامات الشيخوخة

4. تقوّي النظر وتحمي العين

تحتوي الطماطم على فيتامين A بالإضافة إلى مركبَي لوتين وزياكسانثين، التي تعمل على تقليل إجهاد العين الناتج عن الشاشات وتحمي من أمراض التنكس البقعي واعتلال الشبكية المرتبط بتقدم العمر .