4 فوائد صحية لتناول البطاطا الحلوة

تُعتبر البطاطا الحلوة من الأطعمة المغذية والمتكاملة التي تتميز بلونها الزاهي ونكهتها اللطيفة.

إنها تحتوي على مزيج غني من الفيتامينات والمعادن والألياف، لذا فهي اختيار ممتاز لتعزيز صحتك عند تناولها بانتظام.

نستعرض فيما يلي فوائد صحية مدهشة وفق "ويب ميد".

مصدر غني بـ فيتامين (A) ومضادات الأكسدة

البطاطا الحلوة تزخر بمركّب البيتا‑كاروتين الذي يتحوّل في الجسم إلى فيتامين A، وهو مهمّ لصحة العين والجلد وتقوية المناعة.

كما تحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة وتقي من الأمراض المزمنة.

تدعم صحة الجهاز الهضمي

بفضل الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، تعزز البطاطا الحلوة من حركة الأمعاء وتحسّن صحة القولون، كما تعمل كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساهم في تعزيز الهضم والامتصاص.

تحافظ على صحة القلب وتنظّم الضغط

تحتوي البطاطا الحلوة على البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد في خفض ضغط الدم، تقليل الكوليسترول الضار، وتحسين صحة القلب.

تنظم مستويات سكر الدم

رغم طعمها الحلو، تعتبر البطاطا الحلوة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض، فتمنع الارتفاعات المفاجئة في السكر.

كذلك تساعد مركّباتها على تحسين حساسية الأنسولين، مما مفيد لمرضى السكري.