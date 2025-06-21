منها صحة القلب.. فوائد مذهلة لتناول التين الشوكي

التين الشوكي، يعرف بطعمة اللذيذ وشكله الفريد، لكنه يحمل في داخله أكثر من مجرد نكهة منعشة.

فهذه الفاكهة الصيفية الغنية بالمغذيات تقدّم مجموعة مذهلة من الفوائد الصحية التي قد لا يعرفها كثيرون.

من دعم الهضم وتحسين المناعة، إلى تقليل الالتهابات وتنظيم مستويات السكر، يعتبر التين الشوكي إضافة ذكية وصحية للنظام الغذائي اليومي.

فوائد التين الشوكي وفق هيلث لاين.

1. غني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة

التين الشوكي يحتوي على فيتامين C، ماغنسيوم، بوتاسيوم، كالسيوم، وألياف غذائية، بالإضافة إلى مركّبات نباتية قوية مثل الفلافونويدات والبيتالينات.

2. يدعم صحة الجهاز الهضمي ويساعد على إنقاص الوزن

بفضل احتوائه على ألياف قابلة وغير قابلة للذوبان، يعزز التين الشوكي من حركة الأمعاء ويحسن الهضم، كما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول مما يدعم جهود خسارة الوزن.

3. تأثيرات مضادّة للالتهاب ومُعزّز للمناعة

يحتوي التين الشوكي على بيتالينات ومركبات مضادة للالتهاب، تقلّل من علامات الالتهاب وتحسّن القدرة المناعية. كما يزوده الجسم بفيتامين C، الذي يُعدّ داعمًا أساسيًا لجهاز المناعة.