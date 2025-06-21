5 فوائد لتناول كوب من البرتقال كل يوم على صحة جسمك

كوب البرتقال صباحًا من العادات الصحية التي تمنح الجسم طاقة وحيوية بفضل غناه بالفيتامينات والمعادن المهمة.

يساعد هذا المشروب الطبيعي على تعزيز المناعة، دعم القلب، وتحسين الهضم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لبدء يومك بنشاط وحيوية.

غني بالعناصر الغذائية الأساسية

عصير البرتقال مصدرًا مركزًا لفيتامين C، وحمض الفولات، والبوتاسيوم، إضافةً إلى كمية معتدلة من مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والكاروتينات.

هذه العناصر تساهم في تعزيز المناعة، دعم النمو، وضبط ضغط الدم.

يدعم صحة القلب

يساعد البوتاسيوم في عصير البرتقال على توسيع الأوعية الدموية، مما يخفض ضغط الدم، ويُزيد من مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) ويُقلل الضار (LDL). كما تُظهر الفلافونويدات دورًا مضادًا للالتهابات يحدّ من المخاطر القلبية.

يقوّي المناعة ويحمي الجسم

كوب واحد يوفر الكمية الكاملة تقريبًا من فيتامين C اليومي، وما يعادلها من حمض الفولات، وهما مهمّان لتعزيز إنتاج الخلايا البيضاء ومقاومة العدوى.

يحسّن الهضم ويقي من حصى الكلى

يُحسّن محتوى عصير البرتقال من الألياف الهضمية مستويات الهضم ويحافظ على انتظام الأمعاء، كما يساعد الحامض الستريك في زيادة قيمة قلوية البول، مما يقلل خطر تكوّن حصوات الكلى.

يعزز الطاقة ويقلّل الالتهابات

السكريات الطبيعية في العصير تكفي لتوفير دفعة طاقة صباحية دون انهيار مفاجئ. أما مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والكاروتينات، فهي تحدّ من الالتهابات المزمنة وتحسّن الأداء الدماغي على المدى الطويل.