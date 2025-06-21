5 فوائد لتناول كوب من الحليب كل صباح على صحة جسمك

تناول كوب من الحليب صباحًا خيار غذائي متكامل يحمل العديد من الفوائد الصحية للجسم.

فالحليب مصدر غني بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم يوميًا، بدءًا من دعم العظام والعضلات، وصولًا إلى تعزيز المناعة وتحسين جودة النوم.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على 5 فوائد صحية مذهلة لتناول الحليب كل صباح، وفق "Verywell Health"

تعزيز صحة العظام والأسنان

الحليب مصدرًا غنيًا بالكالسيوم وفيتامين د والبروتين، وهي عناصر ضرورية لنمو العظام وتقويتها، والوقاية من هشاشة العظام وترققها مع التقدم في العمر.

بناء وتقوية العضلات

يحتوي الحليب على بروتين كامل من نوعَي كازين ومصل الحليب، اللذين يحتويان على الأحماض الأمينية الضرورية لبناء العضلات وتجديدها بعد التمرين، كما يساعدان في الحفاظ على كتلة عضلية صحية مع العمر.

المساعدة في التحكم بالوزن

البروتين والدهون في الحليب يجعلان الإنسان يشعر بالشبع لفترة أطول، مما يقلّل من تناول الطعام. إضافةً إلى ذلك، يحتوي الحليب على حمض “CLA” الذي يعزز حرق الدهون ويمنع تراكمها.

4. دعم صحة القلب وضغط الدم

الحليب غنيّ بالبوتاسيوم، الذي يساعد على انخفاض ضغط الدم من خلال تنظيم توازن الصوديوم.

5. تقوية المناعة وتحسين النوم

يحتوي الحليب على فيتامينات مثل A وD والزنك، التي تعزز الجهاز المناعي، إضافة إلى احتوائه على "تريبتوفان"، وهو حمض أميني يساعد على إنتاج هرموني السعادة والنوم (سيروتونين وميلاتونين)، مما يُحسّن الاسترخاء وجودة النوم.