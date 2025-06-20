هذا ما يحدث لشرايين القلب عند شرب الليمون- مفاجأة

شرب الليمون يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية وملحوظة على صحة شرايين القلب، فبينما يُعرف الليمون بكونه مصدرًا ممتازًا لفيتامين C، إلا أن فوائده تتجاوز ذلك بكثير عندما يتعلق الأمر بالجهاز الدوري.

كيف يؤثر الليمون على شرايين القلب؟

وبحسب ما جاء في صحيفة، medicalxpress. الليمون غني بالعديد من المركبات التي تعمل بشكل متآزر لحماية ودعم صحة الشرايين

غني بفيتامين C (حمض الأسكوربيك): هذا هو الفيتامين الأكثر شهرة في الليمون، وهو مضاد أكسدة قوي. فيتامين C يلعب دورًا حيويًا في:

تقوية جدران الأوعية الدموية

يساعد في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين أساسي للحفاظ على مرونة وقوة الشرايين. الشرايين القوية والمرنة أقل عرضة للتلف وتراكم اللويحات الدهنية.

مكافحة الأكسدة

يقلل من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة للخلايا، بما في ذلك خلايا جدران الشرايين. الأكسدة هي عامل رئيسي في تطور تصلب الشرايين.

مصدر لمضادات الأكسدة الأخرى

بالإضافة إلى فيتامين C، يحتوي الليمون على مركبات الفلافونويد مثل الهسبيريدين والديوسمين. هذه المركبات لها خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، والتي تساهم في:

تقليل الالتهاب

الالتهاب المزمن يلعب دورًا رئيسيًا في تصلب الشرايين وتراكم الترسبات. الفلافونويد الموجودة في الليمون تساعد على تهدئة هذا الالتهاب.

تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية (Endothelial Function):

البطانة هي الطبقة الداخلية للشرايين، ووظيفتها السليمة ضرورية للحفاظ على تدفق الدم بسلاسة. تساعد مضادات الأكسدة في الليمون على حماية هذه البطانة وتحسين أدائها.

المساعدة في خفض الكوليسترول

بعض الدراسات تشير إلى أن مركبات معينة في الليمون قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، والذي يعتبر عامل خطر رئيسي لأمراض القلب وتصلب الشرايين.

تأثير خفيف على ضغط الدم

على الرغم من أن الليمون ليس علاجًا لارتفاع ضغط الدم، إلا أن البوتاسيوم الموجود فيه يمكن أن يساعد في موازنة مستويات الصوديوم في الجسم، مما قد يساهم في الحفاظ على ضغط دم صحي.

كيف تستفيد من الليمون لصحة الشرايين؟

دمج الليمون في نظامك الغذائي اليومي أمر سهل ولذيذ:

ماء الليمون الدافئ: ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة.

إضافة الليمون إلى الأطعمة: استخدم الليمون لتبهير السلطات، الأسماك، الدجاج، أو الخضروات المطبوخة.

عصائر الفاكهة والخضروات: أضف الليمون إلى عصائرك الطازجة.