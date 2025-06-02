احذر.. أعراض محتملة لـ تمدد الأوعية الدموية

يشير الدكتور فلاديمير خوروشيف أخصائي أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية إلى أنه قد يصاحب انتفاخ في جدار الأوعية الدموية داخل الجمجمة "aneurysm"، ضعف الإدراك والصداع.

ووفقا له، ومع ذلك، تتمدد الأوعية الدموية الصغيرة أحيانا دون أي أعراض، ويعيش المصاب حتى إلى 100 عام دون أن يعرف عنه، بحسب صحيفة "ازفيستيا".

ويقول: "يؤدي حدوث تمدد وعائي داخل الدماغ، إلى تشوه، وهذا التشوه مرض خلقي، وهو شائع جدا سببه تمدد الشرايين داخل الجمجمة. وأي تمدد وعائي، حتى لو كان صغيرا جدا، يبدأ بالازدياد مع ضعف جدرانه، وبما أنه يزداد، فيؤدي إلى متلازمة فتق الدماغ، وبمجرد حدوثها، يمكن أن تظهر، بطبيعة الحال، مشاعر التعب والصداع وأعراض أخرى مختلفة".

ووفقا له، تعتمد الأعراض على موقع تمدد الأوعية الدموية، أي بقرب أي بنية من الدماغ حدث التمدد.

ويقول: "لا يعتمد الأمر على الجهاز المناعي. لذلك إذا شعر الشخص بالأعراض في سن 45- 50 عاما وبدأ يشعر بالتعب، فعليه استشارة الطبيب المختص فورا".

ويشير، إلى أن ما يقرب من 96 بالمئة من البشر يعيشون مع نوع من أنواع التشوه الخلقي، ويمكن أن يعيش الإنسان حتى سن 100 عام دون أن يعاني من أي علامات مرضية.