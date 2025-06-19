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5 عوامل تزيد خطر الإصابة بالنوبة القلبية الصامتة- احذرها

01:00 ص الخميس 19 يونيو 2025

النوبة القلبية

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النوبة القلبية تحدث أحيانا دون أي أعراض ملحوظة، هذا ما نُطلق عليه "النوبة القلبية الصامتة".

في هذا التقرير، إليكم 5 عوامل شائعة تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية الصامتة، والتي تكون بمثابة جرس إنذار ضروي، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الالتهاب المزمن

الالتهاب المزمن يضر الشرايين، ويسبب تراكم اللويحات وخطر النوبات القلبية، لذا ينصح بتناول أطعمة مضادة للالتهابات مثل الكركم والتوت، مع تجنب الأطعمة المصنعة.

مقاومة الأنسولين

تضر الأوعية الدموية وتزيد خطر أمراض القلب، حتى قبل ارتفاع السكر.

ارتفاع الأنسولين يؤدي لارتفاع ضغط الدم وتخزين الدهون وتلف بطانة الأوعية.

قلة النوم

قلة النوم تخل بالتوازن الهرموني، ترفع ضغط الدم، وتزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 20% عند النوم أقل من 6 ساعات يوميًا.

نقص المغذيات الدقيقة

نقص المغذيات الدقيقة مثل المغنيسيوم، فيتامين D، البوتاسيوم، وأوميجا-3، يضر بالقلب بسبب استنزاف التربة والأطعمة المصنعة.

تاريخ عائلي لمشكلات القلب

التاريخ العائلي يزيد خطر أمراض القلب، لكن نمط الحياة الصحي النظام الغذائي، الرياضة، إدارة التوتر يؤدي دورا مهما ، ويجب إجراء فحوصات دورية وإعطاء الأولوية للعادات الصحية للقلب.

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