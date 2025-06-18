مشروبات تحافظ على جهازك المناعي.. احرص عليها

الجهاز المناعي خط الدفاع الأول ضد الأمراض والفيروسات، ومن الضروري تعزيز قوته بطرق طبيعية.

إليك 4 مشروبات صحية يمكن أن تُساهم في تقوية جهازك المناعي وفق "NDTV".

1. الشاي الأخضر

يُعتبر الشاي الأخضر من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، خاصةً الكاتيكين (EGCG)، الذي يُساهم في تعزيز وظائف الجهاز المناعي. كما يحتوي على حمض أميني يُسمى L-theanine، يُساعد في تحفيز إنتاج المركبات المقاومة للجراثيم في خلايا T.

2. عصير البرتقال والجزر

يتميز هذا العصير بتركيز عالٍ من فيتامين C، الذي يُعتبر أساسيًا لتعزيز المناعة. يُمكن تحضيره عن طريق مزج البرتقال والجزر، مما يُنتج مشروبًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن.

3. ماء الليمون

يُعتبر ماء الليمون مصدرًا جيدًا لفيتامين C، الذي يُساهم في دعم وظائف الجهاز المناعي. يُمكن تحضيره عن طريق عصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ، مما يُعزز الهضم ويُحفز جهاز المناعة.

4. شاي الزنجبيل والكركم

يُعتبر هذا الشاي مزيجًا قويًا من الزنجبيل والكركم، اللذين يمتلكان خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة.

يُساعد هذا المشروب في تعزيز الجهاز المناعي وتقليل الالتهابات.