نوع طعام يخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الاطعمة أن تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بمشكلات مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وبحسب موقع Eat This ، فإن الشوفان يمنح جسمك فوائد عديدة، لعل أبرزها خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وحماية القلب.

الشوفان والكوليسترول

تناول الشوفان قد يمنع ارتفاع الكوليسترول، وبالتالي يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، إذ يساعد بيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان في دقيق الشوفان، على خفض مستويات الكوليسترول السيئ.

فوائد أخرى لـ الشوفان

المساعدة على الشبع

الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، التي تمتص الماء وتشكل مادة هلامية في المعدة، ما يبطئ عملية الهضم ويساعد على الشعور بالشبع.

الوصول إلى وزن مثالي

يعمل الشوفان على الوصول إلى وزن مثالي، إذ أنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يجعله غذاء ممتازا للتحكم في الوزن.

تحسين صحة البشرة

الشوفان يعمل على تحسين صحة البشرة، فيحتوي دقيق الشوفان على مركبات مثل الأفينانثراميدات التي تقلل من التهاب الجلد وتهيجه.

محاربة الالتهابات

الشوفان غني بمضادات الأكسدة، مثل الأفينانثراميدات، ما يساعد على مكافحة أضرار الجذور الحرة، ومحاربة الالتهابات.