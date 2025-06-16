أطعمة ومشروبات مفيدة لصحة الأمعاء

يشير الدكتور الكسندر مياسنيكوف إلى أن صحة أمعاء الشخص ترتبط بصورة مباشرة بحالته الصحية العامة ومنظومة المناعة. فما هي المنتجات الأكثر فائدة لصحة الأمعاء؟.

الألياف أساس صحة الأمعاء.

- الخضراوات: وخاصة البروكلي، والجزر، والشمندر.

- الفاكهة: التفاح، والكمثرى، والبرقوق، بحسب فيستي. رو.

- الثمار: العليق (التوت البري)، والعنبية الآسية (عنب الأحراش)

- الحبوب الكاملة: دقيق الشوفان، والحنطة السوداء، والأرز البني.

- البقوليات: العدس، والفاصوليا، والحمص.

منتجات الألبان المخمرة مصدر البروبيوتيك

- الزبادي الطبيعي من دون سكر؛ اللبن الرائب؛ مخلل الملفوف.

3 - بريبيوتك (Prebiotics) غذاء للبكتيريا المفيدة

البصل والثوم؛ الهليون؛ دوار الأرض الدرني؛ الموز، وخاصة غير الناضج؛ الشوفان.

الماء: ضروري لحركة الأمعاء الطبيعية

يساعد تناول الماء النظيف بانتظام على تليين البراز وتسهيل مروره عبر الأمعاء. ويعتبر نقص السوائل أحد الأسباب الشائعة للإمساك.

الدهون الصحية

تساعد كمية قليلة من الزيوت النباتية (مثل زيت الزيتون وبذور الكتان) على تحسين حركة الأمعاء وتساهم في تليين البراز.

ويوصي مياسنيكوف بإضافة هذه المنتجات إلى النظام الغذائي لأنه تساعد على تحسين الحالة الصحية.