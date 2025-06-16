إعلان

دراسة تكشف طريقة بناء عضلات قوية

01:00 ص الإثنين 16 يونيو 2025

دراسة تكشف طريقة بناء عضلات قوية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أكد باحثون في جامعة فلوريدا أتلانتيك أن بضع مجموعات ذكية ومركّزة من التمرين قد تكون كافية لتحقيق مكاسب حقيقية لبناء العضلات.

وأوضح مايكل زوردوس، الباحث الرئيسي وأستاذ علوم التمارين: "تُظهر نتائجنا أنك لست بحاجة إلى جلسات رياضية طويلة لتقوية عضلاتك أو بناء عضلاتك".

وأضاف: "هناك نقطة تحول حيث تُصبح فائدة بذل المزيد من الجهد موضع شك كبير - وفي بعض الحالات، قد يكون ذلك ضدك عند النظر إلى التعب والوقت وما إلى ذلك"، ويُخالف هذا الافتراض الشائع بأن زيادة حجم التدريب تعني دائمًا زيادة المكاسب، بحسب هيلث داي.

ودرس زوردوس وفريقه كيفية تأثير حجم التدريب على نمو العضلات وقوتها، ووجدوا أن القيام بمزيد من مجموعات التمرين يُمكن أن يُساعد، ولكن إلى حد معين فقط.

وتبين أن فوائد نمو العضلات ازدادت، حتى وصلت إلى حوالي 11 مجموعة جزئية في الجلسة.

أما بالنسبة للقوة، فكانت النقطة المثالية أقل، وتمثلت في "مجموعتين مباشرتين فقط في الجلسة".

وأوضح الباحثون "الفرق بين المجموعات المباشرة والجزئية"، حيث تشمل المجموعات الجزئية العمل المباشر وغير المباشر لمجموعة عضلية.

مثلاً، تحتسب تمارين العضلة ثلاثية الرؤوس ضمن قوة الصدر لأنها تساعد على الدفع، حتى لو لم تكن الحركة الرئيسية.

من ناحية أخرى، تستهدف المجموعات المباشرة العضلة أو الحركة التي يتم اختبارها بالضبط؛ مثل تمارين ضغط البنش لقوة الصدر.

بناء عضلات عضلات قوية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بصواريخ تستخدم لأول مرة.. إيران تبدأ هجومًا جديدًا على إسرائيل
رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر والبديل المفقود بـ"الضعف" من أول يوليو
في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية