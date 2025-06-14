3 أسباب وراء نقص الصوديوم في الجسم.. لا تغفل عنها

الصوديوم من المعادن الأساسية التي تحافظ على توازن السوائل في الجسم، وتنظيم عمل الأعصاب والعضلات.

لكن انخفاض مستوياته وهي حالة تُعرف طبيًا باسم نقص صوديوم الدم يُسبب أعراضًا تتراوح بين التعب والدوخة، وصولاً إلى التشنجات وفقدان الوعي في الحالات الحادة.

إليك 3 أسباب رئيسية لا ينبغي تجاهلها، وفق "هيلث لاين".

شرب كميات مفرطة من الماء رغم أهمية الترطيب، إلا أن الإفراط في شرب الماء يمكن أن يُخفّض تركيز الصوديوم في الدم بشكل خطير، خاصة إذا لم يُقابله تناول كافٍ من الأملاح والمعادن.

بعض الأدوية الطبية

هناك أنواع من الأدوية يمكن أن تُسبب نقص الصوديوم كأثر جانبي، أبرزها:

مدرات البول (خاصة الثيازيدية)

مضادات الاكتئاب من نوع SSRIs

أدوية الصرع وبعض أدوية الألم

اضطرابات صحية كامنة

أحياناً يكون نقص الصوديوم عرضًا لمشكلة طبية أعمق مثل:

قصور الغدة الكظرية (أو ما يُعرف بمرض أديسون)، حيث يتراجع إنتاج الهرمونات التي تنظم توازن الصوديوم

أمراض الكلى والكبد، والتي تُسبب احتباس الماء وفقدان توازن المعادن

قصور القلب الاحتقاني، حيث يُحاول الجسم الاحتفاظ بالماء والصوديوم، لكن النتيجة النهائية تكون تمييعًا لمستوى الصوديوم