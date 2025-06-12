تحذير.. النوم بالشعر المبلل يسبب التساقط والقشرة والرائحة الكريهة

حذر الطبيب الأمريكي سوراب سيثي، خريج جامعة هارفارد وصاحب أكثر من 1.1 مليون متابع على إنستجرام، من عادة تبدو غير ضارة لكنها قد تُحدث أضراراً بالغة على صحة الشعر وفروة الرأس، تتمثل في النوم بالشعر المبلل.

وفي مقطع مصور نشره عبر منصة "تيك توك" وحصد أكثر من 150 ألف مشاهدة، أوضح سيثي أن النوم بالشعر الرطب يوفر بيئة مثالية لنمو الفطريات والبكتيريا، ما قد يؤدي إلى التهاب الجلد الدهني وظهور القشرة، فضلًا عن رائحة كريهة تشبه العفن في بعض الحالات.

وأشار الطبيب إلى أن الشعر المبلل يكون أكثر هشاشة، ومع احتكاكه بالوسادة أثناء النوم، يكون عرضة للتكسر والتساقط، وقد يتعرض للترقق مع مرور الوقت.

كما نبه إلى أن هذه العادة قد تترك آثاراً سلبية على البشرة أيضاً، خاصة عند استخدام وسائد تحتوي على بقايا منتجات الشعر، مما قد يؤدي إلى انسداد المسام وظهور حب الشباب، بحسب ما ذكره موقع Sleep Foundation. وتفاعل عدد من المتابعين مع تحذير سيثي، حيث روت إحداهن تجربتها قائلة: "كنت أنام بذيل حصان مبلل، وبدأ شعري يصدر رائحة عفن!"، فيما علّقت أخرى: "أقول لابني دائماً ألا ينام بشعر مبلل، لكنه لا يصدقني… ربما الآن سيغيّر رأيه!".

واختتم الطبيب تحذيره بالتأكيد على أهمية تجفيف الشعر قبل النوم، ولو باستخدام المجفف لبضع دقائق فقط، قائلاً: "حتى التجفيف السريع يمكن أن يصنع فرقاً كبيراص في صحة شعرك وبشرتك. لا تستهين بهذه العادة اليومية". هذه النصيحة البسيطة قد تكون المفتاح لحماية الشعر وفروة الرأس من مشكلات يمكن تجنّبها بسهولة.