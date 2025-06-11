ما تأثير تناول "الفشة" على صحة القلب والدماغ؟.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله:

"الفشة" أو رئة الحيوانات، من الأطعمة التقليدية في العديد من الثقافات، بما في ذلك المطبخ المصري.

ووفقا لموقع "livestrong"، فإن الفشة ليس لها أي أضرار أو تأثيرات سلبية على صحة الدماغ أو القلب، بل هي مفيدة تساعد على تنشيط الجسم وتعطي الجسم طاقة، وتناولها يُعتبر جزءًا من استهلاك اللحوم الحمراء والأعضاء الحيوانية، والتي لها فوائد صحية معروفة.

الفوائد الغذائية المحتملة

تعتبر الأعضاء الحيوانية، مثل القلب والكبد والدماغ والرئة "الفشة"، مصادر غنية بالعناصر الغذائية الأساسية.

على سبيل المثال، يحتوي قلب البقر على كميات كبيرة من فيتامين B12، الحديد، الزنك، والسيلينيوم، وهي عناصر مهمة لوظائف القلب والدماغ.

كما أن الدماغ البقري غني بالكولين وDHA، وهما مركبان يدعمان صحة الدماغ والأعصاب، وفق "كليفيندر كلينك".

وعلى الرغم من عدم توفر بيانات محددة عن القيمة الغذائية لرئة البقر، إلا أنه من المتوقع أن تحتوي على بعض هذه العناصر الغذائية المفيدة، ما يجعلها خيارًا غذائيًا غنيًا بالبروتين والعناصر الدقيقة.

المخاطر الصحية المحتملة

رغم فوائدها، تحتوي الأعضاء الحيوانية على مستويات عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة، فعلى سبيل المثال، يحتوي 100 جرام من دماغ البقر على حوالي 3,010 ملج من الكوليسترول، وهو ما يتجاوز الحد اليومي الموصى به.

كما أن استهلاك كميات كبيرة من الكوليسترول والدهون المشبعة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.