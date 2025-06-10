3 فوائد صحية لتناول كوب من عصير الموز لصحة القلب

الفواكه مصدرًا طبيعيًا غنيًا بالعناصر الغذائية الأساسية، ويأتي الموز في مقدمتها بفضل قيمته الغذائية العالية وسهولة توفره.

لكن كثيرين يغفلون عن الفوائد الصحية لعصير الموز، الذي لا يقتصر مذاقه على الطعم الحلو واللذيذ، بل يمتد تأثيره ليشمل دعم العديد من وظائف الجسم، وخاصة صحة القلب.

فبفضل احتوائه على مزيج فريد من الفيتامينات، المعادن، ومضادات الأكسدة، يُعد كوب من عصير الموز خيارًا ذكيًا لمن يسعون لتعزيز نمط حياتهم الغذائي بطرق بسيطة وفعالة.

في التقرير التالي يستعرض لكم مصراوي فوائد عصير الموز على صحة القلب والجسم، وفق "هيلث لاين".

1. تنظيم ضغط الدم من خلال البوتاسيوم

يُعتبر عصير الموز مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد في تنظيم ضغط الدم.

يساهم البوتاسيوم في موازنة تأثيرات الصوديوم في الجسم، مما يُقلل من التوتر في جدران الأوعية الدموية ويُحسن تدفق الدم.

توصي جمعية القلب الأمريكية بزيادة استهلاك البوتاسيوم كجزء من نظام غذائي صحي للقلب .

2. تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)

يحتوي عصير الموز على الألياف القابلة للذوبان، التي تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول الضار (LDL) في الأمعاء، مما يُساهم في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب .

3. مكافحة الالتهابات والأضرار التأكسدية

يحتوي عصير الموز على مضادات أكسدة مثل الدوبامين والكاتيكينات، التي تساعد في تقليل الالتهابات والأضرار التأكسدية في الأوعية الدموية.

تُعتبر الالتهابات المزمنة من العوامل المساهمة في تطور أمراض القلب، لذا يُساهم تناول عصير الموز في حماية القلب من هذه المخاطر .