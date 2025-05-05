دواء شائع لعلاج للسكري قد يخفف آلام الركبة

أفادت دراسة جديدة بأنه يُمكن إعادة استخدام دواء شائع لعلاج السكري لمساعدة من لديهم زيادة الوزن والسمنة، والذين يُعانون من التهاب مفصل الركبة.

ووجد الباحثون أن دواء "ميتفورمين" يخفف ألم التهاب المفاصل بشكل ملحوظ، خلال 6 أشهر، كما يُمكن أن يُساعد الدواء في تأخير الحاجة إلى جراحة استبدال الركبة، بحسب هيلث داي.

وقالت الباحثة الرئيسية فلافيا سيكوتيني، من جامعة موناش بأستراليا،: "يؤثر الميتفورمين بطرق مُتعددة على الركبة، بما في ذلك التأثير على الالتهابات خفيفة الدرجة، والمسارات الأيضية الأخرى المهمة في هشاشة العظام في الركبة".

وأضافت: "إنها طريقة مختلفة لعلاج ألم هشاشة العظام في الركبة".

ويُوصف الميتفورمين عادةً للمساعدة في خفض مستويات السكر في الدم لدى المصابين بالسكري من النوع 2.

ويُقلل الميتفورمين من امتصاص السكر من الأمعاء، ويُخفض إنتاج الغلوكوز في الكبد، ويُحسّن حساسية الأنسولين.