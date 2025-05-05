تغيرات مذهلة.. دراسة تكشف مفاجأة عن عمر القلب

كشف بحث جديد عن تغيرات مذهلة في وظائف القلب مع التقدم في السن، فالذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية لديهم قلوب تعمل أقدم بـ 5 سنوات تقريباً من أعمارهم الحقيقية، بينما يُظهر من لديهم سمنة مفرطة قلوباً تعمل بكفاءة من يزيد عمره حتى 45 عاماً عن عمر الجسم.

وبصيغة أخرى، قد يكون عمر الجسم 35 عاماً، لكن القلب قد ينبض وكأنه في الـ 80، يُظهر الأذين الأيسر للقلب أكثر التغيرات المرتبطة بالعمر ثباتاً، ما يجعله مؤشراً ممتازاً لقياس شيخوخة القلب، بحسب "ستادي فايندز".

صحة القلب

ويوفر حساب عمر القلب الجديد هذا للأطباء أداة تواصل فعّالة قد تحفز المرضى على أخذ صحة القلب والأوعية الدموية على محمل الجد.

وضم فريق البحث باحثين من بريطانيا وإسبانيا وسنغافورة، وعملوا تحت قيادة الدكتور بانكاج غارغ من جامعة إيست أنجليا.

وحلّل الفريق الدولي فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب لـ 563 شخصاً من 5 مراكز عالمية. وقارنوا 191 فرداً سليماً بـ 366 مشاركاً يعانون من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الباحثون: "من خلال إظهار التباين بين عمر القلب والعمر الوظيفي، قد يُسلِّط عمر القلب الوظيفي المُستمَد من التصوير بالرنين المغناطيسي الضوء على المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات لعوامل الخطر، ويُساعد في تبسيط المفاهيم لديهم".

النتائج حسب درجة السمنة

• الذين يعانون من سمنة خفيفة، كانت قلوبهم أكبر بـ 4 سنوات تقريباً من أعمارهم الحقيقية.

• الذين يعانون من سمنة معتدلة، كانت قلوبهم أكبر بـ 5 سنوات تقريباً.

• الذين يعانون من سمنة مفرطة، كانت قلوبهم تعمل في عمر أكبر بـ 45 عاماً من أعمارهم الحقيقية.

• أظهر مرض السكري نمطاً غير عادي، وكان تأثيره الأكبر في منتصف العمر؛ فكانت قلوب مرضى السكري في الأربعينيات من العمر أكبر بـ 56 عاماً من أقرانهم الأصحاء.

• أدى ارتفاع ضغط الدم باستمرار إلى شيخوخة مبكرة للقلوب.