باحثون يحذرون: نقص أوميجا 3 يضع 85% من سكان العالم في خطر

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كيس ويسترن ريزيرف أن غالبية دول العالم، وتحديدا 85% منها، تعاني من نقص في استهلاك أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية، مما يزيد من خطر الإصابة بمجموعة من المشكلات الصحية مثل الولادة المبكرة والاكتئاب وأمراض القلب.

وقد يضعف تغير المناخ، وارتفاع حرارة المحيطات، والتلوث من توافر أحماض أوميجا 3 في المصادر الغذائية البحرية، الأمر الذي ينذر بتدهور حالة النقص الغذائي المنتشرة بالفعل، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وتحتوي الأنظمة الغذائية الحديثة على أوميجا 6 أكثر بحوالي 20 مرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، ما يسبب اختلالا غذائيا غير مسبوق قد يسهم في العديد من المشكلات الصحية.

وقال الدكتور تيموثي سييسيلسكي من جامعة كيس ويسترن ريزيرف: "هناك عوامل متعددة وراء هذه الأزمة، ومع ارتفاع درجة حرارة المحيطات وانتشار التلوث، فإن أساس سلسلة توريد أوميغا 3 - من الطحالب الدقيقة إلى الأسماك ومنها إلى الموائد مُهدد".

فوائد أوميجا 3

وقد ربطت أبحاث سابقة بين أحماض أوميجا 3 الدهنية ومنع الولادة المبكرة، والتدهور العقلي، واضطرابات المزاج، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان، والحالات الالتهابية.

وبعد سنوات من نتائج بحثية متباينة، أكدت المراجعات العلمية الحديثة هذه الفوائد الصحية.

ولهذا السبب، تعد مكملات زيت السمك، الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، من أكثر المكملات الغذائية رواجاً على أرفف متاجر المنتجات الصحية.

حرارة المحيطات

لكن دراسة سييسيلسكي، تشير إلى مشكلة خطيرة تواجه المُصنّعين والمستهلكين على حد سواء.

ويُشير الدكتور تيموثي سييسيلسكي إلى أن "ارتفاع درجات حرارة المحيطات، والصيد الجائر، والتلوث، تُقلّل من إمكانية حصولنا على هذه الدهون".

ويشكّل هذا النقص العالمي تحدياً هائلًا للصحة العامة، لا يُمكن لأساليب الرعاية الصحية الفردية مُعالجته.

ويقول لسييسيلسكي: "لا يُمكن تطبيق المكملات الغذائية على نطاق واسع لأن 85% من دول العالم تعاني من نقص في متوسط ​​المدخول. هذه ليست مشكلة رعاية صحية؛ إنها قضية صحة عامة ومعضلة صحية عالمية".