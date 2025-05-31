6 أسباب وراء الشعور بتنميل القدمين

يُعتبر الشعور بتنميل القدم من الأعراض الشائعة التي قد يواجهها العديد من الأشخاص، وهذا التنميل مؤقتًا نتيجة وضعية الجسم، أو يشير إلى حالة صحية تستدعي الانتباه.

أسباب تنميل القدمين وفق "ويب ميد".

1. الضغط على الأعصاب أو ضعف الدورة الدموية

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للتنميل هو الضغط المؤقت على الأعصاب أو ضعف تدفق الدم إلى القدم. على سبيل المثال، الجلوس لفترات طويلة مع وضع ساق على الأخرى قد يؤدي إلى شعور القدم بـ"النعاس" أو التنميل. عادةً ما يزول هذا الشعور بعد تغيير الوضعية واستعادة الدورة الدموية الطبيعية.

2. الاعتلال العصبي السكري

يُعد مرض السكري من الأسباب الرئيسية للاعتلال العصبي السكري، حيث يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم على المدى الطويل إلى تلف الأعصاب، خاصة في الأطراف السفلية.

يُعرف هذا النوع من الاعتلال العصبي بـ"الاعتلال العصبي المحيطي"، وقد يبدأ التنميل في أصابع القدمين ويتطور تدريجيًا إلى مناطق أخرى من القدم. قد يصاحبه أيضًا ألم أو ضعف في العضلات أو صعوبة في التوازن.

3. متلازمة النفق الرسغي

تشبه هذه المتلازمة متلازمة النفق الرسغي في اليد، لكنها تحدث في القدم تنتج عن الضغط على العصب الذي يمر عبر الجزء الداخلي للكاحل، مما يؤدي إلى شعور بالتنميل أو الوخز في القدم.

يكون هذا نتيجة للإصابة أو الالتهابات أو التشوهات الهيكلية.

4. نقص الفيتامينات (خصوصًا B12)

نقص الفيتامينات B1 وB6 وB12 يمكن أن يؤثر سلبًا على وظيفة الأعصاب، مما يؤدي إلى شعور بالتنميل أو الوخز في القدمين.

يُعتبر نقص فيتامين B12 من الأسباب الشائعة لهذا النوع من الأعراض، وقد يكون نتيجة لنظام غذائي غير متوازن أو مشاكل في امتصاص الفيتامين.

5. التصلب المتعدد (Multiple Sclerosis)

يُعد التصلب المتعدد من الأمراض المناعية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

قد يكون التنميل في القدم أحد الأعراض المبكرة لهذه الحالة، وقد يصاحبه أيضًا ضعف عضلي أو مشاكل في التوازن أو الرؤية.

إذا كان التنميل متكررًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى، يُنصح بزيارة الطبيب للتقييم.

6. مشاكل في العمود الفقري أو الانزلاق الغضروفي

قد يؤدي الضغط على الأعصاب في منطقة أسفل الظهر نتيجة لانزلاق غضروفي أو تضيق القناة الشوكية إلى شعور بالتنميل في القدمين.

يُعرف هذا العرض بـ"عرق النسا"، وقد يصاحبه ألم يمتد من أسفل الظهر إلى الساقين.

متى يجب استشارة الطبيب؟

ينبغي استشارة الطبيب إذا كان التنميل:

يحدث بشكل متكرر أو مستمر.

يصاحبه ضعف في العضلات أو صعوبة في المشي.

يحدث بعد إصابة أو حادث.

يصاحبه أعراض أخرى مثل الدوار أو صعوبة في التحدث.