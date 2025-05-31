لن تتوقع- 6 فوائد مذهلة لتناول المشمش

المشمش، هذه الفاكهة الصغيرة ذات اللون البرتقالي الزاهي، ليست مجرد إضافة لذيذة إلى نظامك الغذائي، بل هي مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية والفوائد الصحية.

إليك 6 فوائد مذهلة لتناول المشمش، وفق موقع "ويب ميد".

1. غني بمضادات الأكسدة

يحتوي المشمش على مجموعة من مضادات الأكسدة القوية مثل الفلافونويدات (كالكاتيشين والكويرسيتين) والفيتامينات A وC وE، بالإضافة إلى البيتا كاروتين.

تعمل هذه المركبات على مكافحة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

2. يدعم صحة العين

المشمش غني بالفيتامين A والبيتا كاروتين، وهما عنصران أساسيان لصحة العين.

يساعدان في تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر والكاتاراكت (المياه البيضاء)، ويحسنان الرؤية الليلية.

3. يساهم في تحسين الهضم

يحتوي المشمش على الألياف الغذائية التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي. تساعد الألياف على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تساهم في تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء.

4. يحسن صحة القلب

المشمش مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو معدن يساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في المشمش تساهم في تقليل الالتهابات والأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. يدعم صحة الجلد

الفيتامينات A وC وE الموجودة في المشمش تلعب دورًا مهمًا في حماية الجلد من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية، وتعزيز إنتاج الكولاجين، وتقليل علامات الشيخوخة المبكرة.

6. يساعد في الوقاية من فقر الدم

المشمش يحتوي على الحديد والنحاس، وهما عنصران أساسيان في تكوين الهيموغلوبين. يساعدان في تحسين تدفق الدم والوقاية من فقر الدم.