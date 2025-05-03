علامات في عينيك تكشف إصابتك باضطراب فرط الحركة.. احذرها

في خطوة علمية رائدة تمهد لأساليب تشخيص غير تقليدية، تمكن باحثون من كوريا الجنوبية من تطوير تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل صور شبكية العين بهدف الكشف عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD).

ونشرت نتائج هذه الدراسة المتقدمة في مجلة npj Digital Medicine، حيث أظهر النموذج الحاسوبي المستخدم قدرة مذهلة على التنبؤ بالإصابة بنسبة دقة وصلت إلى 96%، وفق ذا صن.

تغيرات بصرية مميزة عند المصابين

تشير النتائج إلى وجود علامات فريدة في العين لدى المصابين بـ ADHD، من أبرزها:

زيادة عدد الأوعية الدموية في الشبكية.

سماكة غير معتادة في الأوعية.

صغر حجم القرص البصري، وهو المنطقة التي تتصل فيها العين بالدماغ.

ويعتقد العلماء أن هذه الخصائص تمثل انعكاسًا للتطور العصبي المختلف لدى المصابين، مما يعزز فهمنا البيولوجي للاضطراب ويفتح آفاقاً جديدة للتشخيص المبكر.

إشارات أخرى قد تظهر في العين

وفي سياق آخر متعلق بصحة الدماغ، حذرت دراسة من جامعة أوتاغو في نيوزيلندا من أن مشاكل في الرؤية، مثل التشوش أو ظهور بقع في العين، قد تكون إنذاراً مبكراً لاحتمالية الإصابة بالخرف في منتصف العمر، وتحديداً عند سن 45 عامًا.

أهمية التشخيص المبكر

يشير التقدير العالمي إلى أن حوالي 5% من البشر يعانون من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، ويشمل ذلك ما يزيد عن 2.6 مليون شخص في المملكة المتحدة فقط، بين أطفال وبالغين. ومع ارتفاع مستويات الوعي وتقلص الوصمة المرتبطة بالاضطراب، يزداد عدد البالغين الساعين للتشخيص والعلاج.

وقد شارك في الدراسة الكورية 646 طفلًا ومراهقًا بمتوسط عمر 9.5 سنوات، ويأمل الفريق العلمي في توسيع نطاق الدراسة مستقبلًا لتشمل فئات عمرية متعددة ومجتمعات متنوعة، مما قد يؤدي إلى تغيير جذري في طريقة تشخيص الاضطرابات العصبية والسلوكية.

9 مؤشرات خفية قد تكشف إصابتك بـ ADHD

بالإضافة إلى فرط النشاط المعروف، هناك أعراض أقل وضوحاً يمكن أن تشير إلى الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، منها:

فقدان الإحساس بالوقت: صعوبة تقدير الوقت والتأخر المستمر.

ضعف التنظيم: فوضى دائمة، نسيان التفاصيل والمواعيد.

الانغماس الزائد: التركيز العميق في مهمة واحدة مع تجاهل الزمن.

المماطلة: تأجيل الأعمال وصعوبة ترتيب الأولويات.

تقلبات المزاج: تغير سريع وغير متوقع في المشاعر.

رغبة دائمة في الإرضاء: الموافقة على الطلبات رغم الانشغال.

نفاد الصبر: التسرع في الرد والمقاطعة.

حركة زائدة: تململ مستمر وعدم القدرة على البقاء ساكناً.

التشتت السريع: فقدان الانتباه بسبب أي محفز خارجي أو داخلي.