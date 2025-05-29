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دراسة: "الأذن" علاج جديد لتخفيف آلام الركبة

07:00 ص الخميس 29 مايو 2025

آلام الركبة

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قالت دراسة جديدة إن تخفيف آلام الركبة قد يمر عبر الأذن، حيث يُساعد تحفيز العصب عبر الأذن في خفض هذه الأوجاع، وكشفت تجربة صغيرة أن 11 مريضاً من أصل 30 تحدثوا عن انخفاض آلام الركبة بعد هذا العلاج.

وحسب "هيلث داي"، يلعب العصب المبهم دوراً مهماً في الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، الذي يتحكم في قدرة الجسم على الراحة، والهضم. ويُواجه هذا العصب الجهاز العصبي الودي، الذي يُدير استجابة "القتال أو الهروب".

آلية العلاج وقال الباحث الرئيسي كوساكو أوياجي، الأستاذ المساعد في العلاج الطبيعي وعلوم الحركة بجامعة تكساس: "تشير الأدلة الحالية إلى أن الذين يعانون من آلام الركبة الناتجة عن هشاشة العظام يعانون من خلل في النشاط الودي مقابل النشاط اللاودي في الجسم، ما قد يسبب الألم". وأضاف أوياجي "من خلال تحفيز العصب المبهم، افترضنا أن علاجنا قد يُصحح هذا الخلل".وفي التجربة عولج المرضى بتحفيز العصب المبهم لمدة ساعة.

نبضات كهربائية وفي العلاج، يستقر الجهاز على الأذن ويرسل نبضات كهربائية إلى فرع العصب المبهم الذي يمر عبر الأذن.

وأشار الباحثون إلى أن الجهاز معتمد بالفعل من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج حالات مثل الصرع والاكتئاب. وبشكل عام، شعر 11 من أصل 30 مشاركاً بتراجع ملحوظ في آلام الركبة بعد العلاج

آلام الركبة لاج
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