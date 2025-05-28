5 أعراض تدل على الإصابة بسرطان البروستاتا

كتبت- شيماء مرسي

سرطان البروستاتا غالبا ما ينمو ببطء ولا يظهر أي أعراض حتى ينتشر، لذا يجب استشارة الطبيب بمجرد ملاحظة أي علامات غريبة.

وكشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن 7 علامات تحذيرية يومية لسرطان البروستاتا:

1. صعوبة في التبول.

2. تدفق البول ضعيف أو متقطع.

3. زيادة وتيرة التبول، وخاصة في الليل.

4. الشعور بألم أو حرقان أثناء التبول.

5. وجود دم في البول أو السائل المنوي.

6. صعوبة الانتصاب.

7. ألم أسفل الظهر، أو الفخذ أو الحوض.

ومع ذلك، فإن العديد من الرجال قد لا يلاحظون حتى أي أعراض في حالة الإصابة بسرطان البروستاتا في مرحلة مبكرة.

أسباب سرطان البروستاتا

-العمر.

-الرجال من أصحاب البشرة السوداء أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.

-النظام الغذائي والسمنة.

-التعرض لبعض المواد الكيميائية.

-الالتهابات المزمنة.

-التدخين.

-بعض أنواع العدوى المنقولة جنسيا.