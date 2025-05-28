احذر اضطراب نبضات القلب.. 5 علامات خفية لنقص عنصر مهم بالجسم

كتب – سيد متولي

المغنيسيوم معدن وإلكتروليت أساسي يلعب دورًا في العديد من عمليات الجسم، من وظائف العضلات إلى إنتاج الطاقة، ورغم أهميته البالغة، فإن نقصه شائعٌ بشكلٍ مُفاجئ، إذ يُقدَّر أن 15-20% من سكان الدول المتقدمة يُعانون من نقصه.

ولأن أعراض نقص المغنيسيوم خفية، غالبًا ما لا يُشخَّص أو يُخلط بينه وبين الإجهاد أو التعب، ونتيجةً لذلك، يبقى النقص غير مُلاحَظ حتى يُصبح حادًا، إليك خمس علامات لنقص المغنيسيوم غالبًا ما تمر دون أن تُلاحَظ.

ارتعاش العضلات وتشنجاتها

تُعد تقلصات أو تشنجات العضلات اللاإرادية، وخاصةً في الساقين والقدمين والجفون، من أولى علامات نقص المغنيسيوم.

يعد المغنيسيوم مسؤولا عن انقباض العضلات واسترخائها من خلال موازنة مستويات الكالسيوم، ما يحفز نشاط العضلات، وعند انخفاض مستوياته، قد تنقبض العضلات بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ما يؤدي إلى تقلصات مؤلمة أو ارتعاشات.

إذا كنت تعاني من تقلصات عضلية متكررة وغير مبررة، وخاصةً في الليل، فقد يكون من المفيد مراجعة جرعة المغنيسيوم التي تتناولها.

التعب والضعف المستمر

الشعور المستمر بالتعب أو الضعف، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة، ليس طبيعيًا.

قد يشير التعب المستمر إلى نقص المغنيسيوم، فهو معدن أساسي في إنتاج الطاقة، إذ يساعد على تحويل الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام من خلال تخليق ثلاثي فوسفات الأدينوزين، بدون كمية كافية من المغنيسيوم، تُكافح الخلايا لإنتاج الطاقة بكفاءة، ما يؤدي إلى الشعور بالخمول.

ويعد التعب المزمن شكوى شائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات المغنيسيوم، غالبًا ما تُغفل هذه العلامة المبكرة أو يُساء فهمها على أنها آثار لنمط حياة مُعين، مثل قلة النوم أو الإرهاق.

اضطراب نبضات القلب

عدم انتظام ضربات القلب علامة على نقص حاد في المغنيسيوم.

يلعب المغنيسيوم دورًا أساسيًا في الحفاظ على انتظام ضربات القلب من خلال تنظيم نشاطه الكهربائي، قد يؤدي نقصه إلى عدم انتظام ضربات القلب، والذي قد يُشعِر المريض برفرفةٍ أو تسارعٍ في نبضات القلب.

يستدعي الخفقان المستمرّ استشارةً طبيةً، إذ إنّ النقص الحادّ في المغنيسيوم قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تغيرات المزاج والقلق

للمغنيسيوم دور هام في الحفاظ على الصحة النفسية، قد يرتبط انخفاض مستوياته بالتهيج غير المبرر، أو القلق، أو حتى الاكتئاب الخفيف، ويرجع ذلك إلى أن المغنيسيوم يدعم وظيفة النواقل العصبية، ويساعد في تنظيم استجابة الجسم للتوتر من خلال تعديل محور الوطاء-الغدة النخامية-الكظرية، إذا بدت تقلبات المزاج أو القلق غير مبررة في ظل ظروف الحياة، فننصح بفحص مستويات المغنيسيوم.

انخفاض الشهية، الغثيان، القيء

تغيرات الشهية علامة يجب الانتباه لها، غالبًا ما يُخلط بين انخفاض الشهية وتغيرات نمط الحياة أو المرض، إلا أن السبب الحقيقي قد يكون نقص المغنيسيوم، والذي قد يُعطل عمليات الأيض وإنتاج الطاقة، ما قد يؤدي إلى انخفاض الشهية.

وفي الحالات الشديدة من نقص المغنيسيوم، وخاصةً في حالات مثل نقص مغنيسيوم الدم، قد يحدث غثيان وقيء، من المهم فحص مستويات المغنيسيوم إذا استمرت هذه الأعراض.