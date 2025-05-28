غنية بالماء.. 5 أطعمة تحارب جفاف الصيف

مع اشتداد حرارة الصيف، يزداد خطر الجفاف نتيجة فقدان الجسم كميات كبيرة من السوائل عبر التعرق، هذا الفقدان يُعد وسيلة الجسم الطبيعية لتنظيم الحرارة، لكنه قد يؤدي إلى مشكلات صحية إذا لم يعوض بشكل مناسب.

العوامل التي تزيد خطر الإصابة بالجفاف تشمل:

ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس

ممارسة الأنشطة البدنية دون شرب الماء الكافي

تناول الكافيين والأطعمة المالحة

الهواء الجاف الذي يزيد من فقدان السوائل

أعراض الجفاف قد تبدأ بالتعب والإرهاق، وجفاف الفم، والدوخة، وفي الحالات المتقدمة قد تصل إلى انخفاض ضغط الدم أو التشنجات العضلية.

كيف تعوض السوائل بشكل طبيعي؟

هناك أطعمة غنية بالماء والإلكتروليتات تساعدك في الوقاية من الجفاف، ومنها:

1. الخيار: صديق الصيف الأول

يحتوي الخيار على 96% ماء، ما يجعله من أكثر الخضراوات ترطيباً. وهو غني بالإلكتروليتات والألياف التي تعزز توازن السوائل.

كيفية تناوله؟ في السلطات، مع الزبادي، أو كوجبة خفيفة مع الليمون والملح.

2. البطيخ.. ملك الترطيب

يحتوي على 92% ماء، إلى جانب البوتاسيوم وفيتامين C، ويمنح الجسم طاقة وترطيباً مثالياً.

نصيحة: تناوله بارداً أو على شكل عصير منعش.

3. ماء جوز الهند.. تعويض طبيعي للأملاح

غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، مثالي بعد التمارين أو التعرق الشديد.

يُفضل تناوله طازجاً وخالياً من الإضافات.

4. البرتقال.. انتعاش وترطيب في آنٍ واحد

يحتوي على 86% ماء، إلى جانب فيتامين C والبوتاسيوم، مما يعزز الترطيب والمناعة.

5. الزبادي.. غذاء متكامل يدعم الترطيب

يحتوي على أكثر من 80% ماء، بجانب البروبيوتيك التي تعزز الهضم.

تناوله مع الفواكه أو امزجه مع الحليب والعسل لمشروب منعش.