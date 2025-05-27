احذرها.. 7 علامات مبكرة تكشف تليف الكبد

كتب – سيد متولي

تليف الكبد مشكلة صحية خطيرة، يجب التعامل معها على الفور، وذلك لأن تركها دون علاج يهدد حياتك، حيث يتحول النسيج السليم للكبد إلى نسيج ندبي أو تليف، ما يعيق تدفق الدم عبر الكبد ويؤثر على وظائفه الحيوية.

وقدم موقع هيلث لاين، 7 علامات مبكرة يمكن أن تكشف تليف الكبد، من المهم التعرف عليها، من أجل سرعة العلاج، وتجنب المضاعفات الخطيرة.

تعب غير عادي

نشعر جميعًا ببعض التعب في نهاية يوم طويل، ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالتعب المستمر، فقد يكون ذلك من أوائل علامات تلف الكبد.

عندما يتلف الكبد، لا يتمكن من تصفية السموم من الدم بشكل صحيح، تتراكم هذه السموم وتجعلك تشعر بالإرهاق حتى بعد الراحة.

إذا لاحظت التعب المستمر الذي لا يتحسن مع النوم، فقد يكون ذلك علامة على أن الكبد لديك لا يعمل بشكل جيد.

اصفرار الجلد والعينين

اليرقان من أبرز أعراض مشكلات الكبد، ويحدث عندما يتراكم البيليروبين، وهو صبغة صفراء تُنتج أثناء تحلل خلايا الدم الحمراء، في الجسم.

يُعالج الكبد السليم البيليروبين ويزيله، بينما لا يستطيع الكبد التالف القيام بذلك بكفاءة، ويؤدي هذا إلى اصفرار الجلد وبياض العينين، وهو مؤشر على خلل خطير في وظائف الكبد.

ألم وتورم في البطن

قد يكون الألم أو الانزعاج في الجانب الأيمن من البطن، حيث يقع الكبد، علامة على تلف الكبد، فقد يلتهب الكبد أو يتضخم بسبب تراكم الدهون أو الندوب، ما يسبب ألمًا خفيفًا أو حادًا.

وفي المراحل الخطيرة، قد تتراكم السوائل في البطن، مسببةً تورمًا أو انتفاخًا، يُسمى هذا التورم بالاستسقاء، وهو علامة على تلف الكبد الشديد أو تليفه.

بول داكن وبراز شاحب

تغير لون البول والبراز من العلامات المهمة لمشكلات الكبد، فعندما يتضرر الكبد، يتسرب البيليروبين إلى مجرى الدم ويُطرح في البول، ما يجعله أغمق من المعتاد - بنيًا أو برتقاليًا أو كهرمانيًا.

وفي الوقت نفسه، قد يُنتج الكبد كمية أقل من العصارة الصفراوية، التي تُعطي البراز لونه البني عادةً، قد يُسبب هذا برازًا شاحبًا أو بلون الطين، وكلا التغييرين قد يُشيران إلى خلل في وظائف الكبد.

فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر

يؤثر تلف الكبد على عملية الهضم والأيض، ما يؤدي إلى فقدان الشهية، قد تشعر بالغثيان أو الشبع بسرعة، ما يقلل من كمية الطعام التي تتناولها.

ومع مرور الوقت، قد يؤدي هذا إلى فقدان الوزن غير المبرر وضعف العضلات.

حكة الجلد

الأملاح الصفراوية التي تتراكم تحت الجلد بسبب ضعف وظائف الكبد قد تسبب حكة شديدة.

الإصابة بالكدمات والنزيف بسهولة

الإصابة بالكدمات والنزيف بسهولة علامة على تليف الكب، إذ ينتج بروتينات مسؤولة عن تخثر الدم، وعند تلفه، تقل عوامل التخثر، ما يسبب سهولة الإصابة بالكدمات أو النزيف أكثر من المعتاد.