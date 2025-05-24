9 أطعمة تخدعك وتبطئ حرق الدهون.. احذرها في رحلة إنقاص الوزن

في سعي الكثيرين إلى إنقاص الوزن، يُعد تقليل السعرات الحرارية وتحفيز عملية حرق الدهون من أبرز الركائز الأساسية، إلا أن بعض الأطعمة التي يُروّج لها على أنها صحية، قد تكون في الواقع عائقاً خفياً يحول دون تحقيق الهدف المنشود، نظراً لاحتوائها على سعرات "متخفية" أو تأثيرها السلبي على الشهية.

المدربة الرياضية "آرجا بيدي"، نشرت عبر حسابها على "إنستجرام" قائمة بتسعة أطعمة شائعة، تعد في ظاهرها خيارات صحية، لكنها قد تُفسد محاولات خفض الوزن، بحسب ما نقل موقع "إنديا تايمز".

1. الجرانولا

تعد من الخيارات الشائعة لوجبة الإفطار، لكنها قد تحتوي على 200 إلى 300 سعر حراري في حصة صغيرة، وغالباً ما تكون غنية بالسكر والزيوت، دون أن تمنح إحساساً بالشبع.

2. ألواح البروتين

رغم تسويقها كوجبات خفيفة صحية، إلا أنها غالباً ما تحتوي على 200 إلى 400 سعر حراري، بجانب محليات صناعية تسبب الانتفاخ وتعزز الرغبة في تناول المزيد.

3. أطباق الآساي

مزيج الآساي مع الإضافات مثل الموز والعسل والغرانولا، قد يرفع السعرات إلى 600-900، دون وجود كميات كافية من البروتين.

4. زبدة المكسرات

ملعقة صغيرة قد تحتوي على 100 سعر حراري، ومع الإضافات الصناعية تصبح مصدراً عالي السعرات يصعب التحكم فيه.

5. عصائر الفواكه والخضروات

رغم أنها تبدو صحية، إلا أن افتقارها للألياف واحتوائها على سكريات سائلة يرفع الإنسولين ويزيد الجوع سريعاً.

6. الزبادي المنكّه قليل الدسم

غالباً ما يحتوي على سكريات مضافة مقابل نسبة منخفضة من البروتين، ليصبح أقرب إلى الحلوى من وجبة مغذية.

7. الحلويات النباتية

رغم أنها خالية من المنتجات الحيوانية، إلا أن استخدامها للسكريات الطبيعية قد يرفع السعرات ويعزز الشهية.

8. توست الأفوكادو

يُروّج له كخيار غني بالدهون الصحية، إلا أن الخبز والإضافات ترفع محتواه إلى 500 سعر حراري أحياناً.

9. رقائق الخضار

ليست بديلاً صحياً دائماً، إذ غالباً ما تُقلى وتُصنع من نشويات مكررة، وتُضاف إليها منكهات صناعية تسبب احتباس السوائل.