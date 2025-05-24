يظهر بعد الأكل.. تحذير من عرض صامت قد ينذر بالسرطان

في تحذير أثار تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، دعت خبيرة التغذية الأمريكية الشهيرة، مولي بيليتيير، إلى الانتباه لأعراض قد تبدو بسيطة، لكنها قد تخفي وراءها خطرًا صامتًا على الصحة، وفقا لموقع healthline.

وقالت بيليتيير، في مقطع فيديو عبر "إنستجرام" حصد أكثر من 8.6 مليون مشاهدة، إن السعال المتكرر بعد تناول الطعام ليس مجرد عارض عابر، بل قد يكون إشارة مبكرة إلى الارتجاع المريئي الحنجري الصامت (LPR)، وهو اضطراب شائع يصيب نحو ربع البالغين، ويحدث عندما يتسلل حمض المعدة إلى الحنجرة والممرات التنفسية دون ظهور أعراض الحموضة المعتادة.

علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لهذه الحالة:

السعال بعد الأكل

التنحنح المستمر

بحة في الصوت

الإحساس بوجود كتلة في الحلق

زيادة إفراز المخاط

التجشؤ المتكرر

وبيّنت الخبيرة أن هذه الحالة غالبًا ما تمر دون تشخيص بسبب غياب العلامات التقليدية، مشيرة إلى أن تجاهلها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها سرطان الحنجرة والمريء والغدة الدرقية.

الخطر في الصمت

وتابعت بيليتيير: "السعال بعد الطعام ليس أمرًا طبيعيًا، بل هو رد فعل من الحنجرة لحماية نفسها من أحماض المعدة".

وكشفت دراسات طبية أن نحو 28% من مرضى سرطان الحنجرة كانوا يعانون من ارتجاع مزمن دون علمهم.

كيف تقي نفسك من المضاعفات؟

قدمت الخبيرة مجموعة من النصائح للوقاية وتقليل حدة الأعراض:

تجنب تناول الطعام قبل النوم بساعتين على الأقل

الحد من الأطعمة الحمضية كـالطماطم والليمون

الابتعاد عن الكافيين والمشروبات الغازية والكحول

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا

تقليل التوتر النفسي

الامتناع عن الإفراط في التنحنح

متى تزور الطبيب؟

وفقًا لتوصيات هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، يُنصح بمراجعة الطبيب إذا استمرت الأعراض لأكثر من 3 أسابيع، خصوصًا في حال السعال المزمن أو بحة الصوت.

ويشخص الأطباء الحالة باستخدام المنظار لفحص الحنجرة والمريء، وتشمل خيارات العلاج تغييرات في نمط الحياة، وأدوية مضادة للحموضة، والتوقف عن التدخين، وقد يتطلب الأمر تدخلًا جراحيًا في الحالات المتقدمة.