يمتص الجلوكوز.. مكون "ذهبي" داخل مطبخك قد يخفض السكر في الدم

غالبًا ما يرتبط داء السكري بالالتهابات المستمرة والإجهاد التأكسدي، يمكن لخصائص الكركمين المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة أن تساعد في معالجة هذه المشكلات، لأنه لديه القدرة على تعزيز نشاط إنزيمات مضادات الأكسدة، ما يخفف الإجهاد التأكسدي بشكل أكبر في نماذج مرضى السكري الذين يعانون من ارتفاع سكر الدم.



ووفقا لموقع "مايو كلينيك" قد يحسن الكركمين حساسية الأنسولين من خلال زيادة إنتاج البروتينات التي تمكن من امتصاص الجلوكوز في الخلايا، وقد يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين، وهي سمة رئيسية لمرض السكري من النوع الثاني، كما يُمكنه تعزيز وظيفة خلايا بيتا، وهو أمر حيوي لإنتاج الأنسولين، ويعتقد أن تأثيرات الكركمين الخافضة للجلوكوز مرتبطة بقدرته على:



تعزيز التعبير عن بروتينات نقل الجلوكوز (GLUT4، GLUT2، GLUT3).

تنشيط AMPK، وهو إنزيم يشارك في عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز.

تقليل الالتهاب، والذي يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين.



وبحسب موقع "هيلث لاين"، فإن الكركمين هو أكثر أنواع الكركمينويدات بحثًا، قد يساعد أيضًا في تحسين ضغط الدم، وحماية القلب، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



ماذا تكشف الدراسات؟

قد يكون الكركمين، المكون النشط في الكركم، خيرَ صديقٍ لمرضى السكري، وفقًا لنتائج حديثة من المعاهد الوطنية للصحة، وقد أظهرت الدراسة أن الكركمين قادر على خفض مستويات السكر في الدم وتعزيز الصحة الأيضية، ما قد يقدم أداة فعّالة في إدارة مرض السكري.



وتدعم أبحاثٌ أخرى هذا الادعاء، إذ تشير إلى أن الكركمين قادرٌ على تعزيز حساسية الأنسولين، ما يُساعد على تنظيم سكر الدم بفعالية أكبر، وقد كشفت دراساتٌ حديثة عن فوائد أخرى، مُشيرةً إلى أن الكركمين قد يمنع أو يُؤخر انتشار داء السكري من النوع الثاني ، وهو مرضٌ يُصيب الملايين حول العالم.



ونُشرت نتائج مثيرة للاهتمام في عام 2019 ، والتي كشفت: "إن الجمع بين الميتفورمين والكركمين أدى إلى انخفاض مستويات خلل شحميات الدم ومستويات TBARS في الفئران المصابة بمرض السكري، وأشارت هذه النتائج إلى أن الكركمين مع الميتفورمين، قد يكون استراتيجية واعدة لمكافحة المضاعفات السكرية، وخاصة الأحداث القلبية الوعائية."



وتعزز نتائج دراسة أجريت في ديسمبر 2024 مكانة الكركمين بشكل أكبر: "يظهر الجمع بين الميتفورمين والكركمين فعالية فائقة في تحسين مستويات الدهون [و] استقلاب الجلوكوز".



عند استخدام الميتفورمين والكركمين معًا، يُشير الإجماع إلى تفاعل إيجابي، وجد الباحثون أن "الكركمين يُمارس تأثيرًا مضادًا للالتهابات بالتآزر مع الميتفورمين دون أي آثار جانبية محتملة "، وعكست دراسة نُشرت في مجلة فارماسيا آراءً مماثلة، حيث ذكرت أن "الكركمين يُضاهي الميتفورمين".



وينبع هذا الاستنتاج من بحث ركّز على فعالية الكركمين في علاج متلازمة تكيس المبايض في نماذج الفئران، وقد كشفت دراسة أخرى جديرة بالملاحظة، والتي درست العلاقة بين ميكروبات الأمعاء ومرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، أن "كلا من الكركمين والميتفورمين لهما تأثير علاجي ضد مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ويلعبان دورًا في تعديل ميكروبات الأمعاء".



اكتسب الكركمين، المكون النشط في الكركم، اهتمامًا كبيرًا ليس فقط لكونه عنصرًا أساسيًا في المطبخ، بل أيضًا لفوائده الصحية المحتملة. وقد كان موضوعًا لأبحاثٍ حول قدرته على الوقاية من بعض أنواع السرطان وعلاجها.



وتشير الأبحاث على الحيوانات إلى أن الكركمين قد يخفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ، وأشارت الدراسات إلى دوره المحتمل في تحسين تنظيم سكر الدم، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة به أو المصابين بمرحلة ما قبل السكري أو داء السكري، على الرغم من أن نتائج الاختبارات على الحيوانات تبدو إيجابية.