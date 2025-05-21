في موسمه.. 5 فوائد مذهلة لفاكهة المشمش على صحتك

مع قدوم موسم المشمش، تتوفر هذه الفاكهة الصيفية الغنية بالعناصر الغذائية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتعزيز صحتك العامة.

إليك 5 فوائد صحية لتناول المشمش خلال موسمه.

1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

المشمش مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية، حيث يحتوي كوب واحد (حوالي 155 جرامًا) من المشمش المقطع على حوالي 3.1 جرام من الألياف.

تساهم الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان في تعزيز حركة الأمعاء، مما يساعد في الوقاية من الإمساك وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

2. دعم صحة العين

يحتوي المشمش على مستويات عالية من فيتامين A والبيتا كاروتين، وهما مركبان أساسيان لصحة العين. يساعدان في الوقاية من أمراض العين المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

كما أن الفيتامينات C وE واللوتين والزياكسانثين الموجودة في المشمش تساهم في حماية العين من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

3. تعزيز صحة القلب

يُعتبر المشمش غنيًا بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

يساهم تناول المشمش في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من خلال دعم وظائف القلب والأوعية الدموية.

4. تعزيز صحة الجلد

تحتوي ثمار المشمش على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين C وفيتامين E، التي تحمي خلايا الجلد من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية والتلوث.

يساعد فيتامين C أيضًا في تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يساهم في الحفاظ على مرونة البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

5. تعزيز المناعة

تحتوي ثمار المشمش على مزيج من الفيتامينات A وC، التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز جهاز المناعة.

تساهم هذه الفيتامينات في تقوية الدفاعات الطبيعية للجسم ضد الأمراض والعدوى، مما يساعد في الحفاظ على صحة جيدة.