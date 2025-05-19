احذر.. بديل سكر شائع يهدد صحة الكبد

السكر من أكثر المنتجات ضررا بالصحة، ويبحث الكثيرون في محاولة لتناول طعام صحي عن بديل، وغالبا ما يختارون الفركتوز، معتقدين أنه "أكثر صحة".

ووفقا للدكتورة يورجيتا فارايفا أخصائية الغدد الصماء خبيرة التغذية، هذا خطأ خطير، بحسب kp.ru.

وتقول: "غالبا ما يطلق على الفركتوز بديل السكر، بيد أنه في الواقع هو نفس الكربوهيدرات البسيطة مثل السكر العادي، ولكنه أكثر خطورة على الكبد، لأن الفركتوز بكميات كبيرة يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني".

ووفقا لها، يمكن أن تكون المحليات غير الكربوهيدراتية مثل ستيفيا، بديلا صحيا حقيقيا للسكر. ومستخلصها أحلى من السكر بمئات المرات، ولا يحتوي على سعرات حرارية ولا يؤثر على مستوى الغلوكوز. ولكن رغم ذلك يجب استهلاكها باعتدال.

وتسأل هل ستيفيوسيد (Stevioside) والمحليات المشابهة آمنة؟

تشير الطبيبة إلى أن السؤال يتعلق بحجم الاستهلاك. ما يصل إلى 20 جرعة في اليوم هو حجم مقبول، وأكثر من ذلك محفوف بالمخاطر بالفعل. لذلك يمكن القول إنها آمنة نسبيا.