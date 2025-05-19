دراسة: ألواح كولاجين قد تفقد الوزن بفعالية مذهلة

أظهرت دراسة جديدة من جامعة نافارا الإسبانية أن تناول ألواح البروتين المدعّمة بالكولاجين قد يكون وسيلة فعالة وسهلة لفقدان الوزن والتحكم في الشهية، دون الحاجة إلى أدوية باهظة الثمن.

وشملت الدراسة 64 شخصاً يعانون من زيادة الوزن والسمنة، طُلب من نصفهم تناول لوحين من البروتين يومياً، يحتوي كل منهما على 10 غرامات من الكولاجين، قبل وجبتي الغداء والعشاء، مع كوب من الماء، ولمدة 12 أسبوعاً.

ورغم تساوي كمية السعرات الحرارية المستهلكة بين جميع المشاركين، فقد خسر من تناولوا الكولاجين ضعف الوزن مقارنةً بغيرهم، إضافةً إلى انخفاض واضح في ضغط الدم وتحسن مستويات الشبع لديهم، ما ساهم في تقليل رغبتهم في تناول الوجبات الخفيفة.

وأوضحت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الدكتورة باولا موغنا بيلايز، أن الكولاجين، المُستخلص من الأبقار والمُعدّل ليحتفظ بالماء ويتمدد داخل الأمعاء، يمنح شعوراً بالامتلاء، مشيرة إلى أنه "بروتين زهيد الثمن وآمن، ويُعد بديلاً واعداً لأدوية مثل أوزيمبيك وويجوفي".

وأشارت إلى أن الكولاجين قد يساعد أيضاً في بناء الكتلة العضلية، التي تستهلك بدورها سعرات حرارية أكثر من الدهون، كما قد يؤثر على تركيبة البكتيريا المعوية بما يدعم التحكم في الشهية وفقدان الوزن.