هل الألياف تساعد على إنقاص الوزن؟

بدلا من التركيز المفرط على البروتينات والدهون والكربوهيدرات في رحلة إنقاص الوزن، وغالبا ما يتم تهميش الألياف باعتبارها عنصر غذائي ثانوي، ولكن ماذا لو كانت هي المفتاح السري لخسارة الوزن؟

وبالرغم من أن مفتاح تحقيق نتائج جيدة في إنقاص الوزن هو تناول المزيد من البروتين، إلا أن الألياف ضرورية للجهاز الهضمي والصحة العامة، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

فوائد الألياف

تساعد على خفض نسبة الكوليسترول السيئ وضغط الدم والوقاية من أمراض القلب وتعزز فقدان الوزن، وتزيد من حساسية الأنسولين.

ومع ذلك، تُبين إحصائيات أمريكية، مثلاً، أن أقل من 5% من الأمريكيين يلبون فعلياً الكمية اليومية الموصى بها من الألياف، والتي تصل في المتوسط ​​إلى 34 جرام للرجا و28 جرام للنساء.

كيف تتناول المزيد من الألياف؟

تقول أخصائية التغذية ليزا فالنتي في مستشفى ماساتشوستس العام عن الأطعمة الغنية بالألياف المفضلة لديها: "سأختار التوت المجمد، والطازج أيضاً، لكن التوت المجمد عادةً ما يكون غنياً بالألياف مقارنةً بالفاكهة الأخرى".

وتتابع: "عندما تشتريه مجمداً، يكون سعره أرخص وأسهل في الحصول عليه. كما أنه لا يفسد بسرعة؛ لذا يمكنك إضافته إلى العصائر أو مزجه مع دقيق الشوفان أو الزبادي".

مكرونة القمح الكامل

وتقول ليزا إن خيارها الثاني هو مكرونة القمح الكامل، وتوضح: "يحتوي الأرز البني على غرام واحد فقط من الألياف أكثر من الأرز الأبيض، لكن معكرونة القمح الكامل تحتوي على كمية أكبر بكثير من المكرونة البيضاء. إنها تُكوّن قاعدة كربوهيدرات غنية بالألياف لوجبة، تُضاف إليها بعض الخضراوات أو البروتين".

أما الخيار الثالث فهو بذور الشيا، والتي تحقق شعوراً كبيراً بالشبع، وتوفر دفعة كبيرة من المغذيات، ومنها أحماض أوميغا 3 مع قليل من البروتين.

ومن الأطعمة الغنية بالألياف: التفاح، والموز، والأفوكادو، والبروكلي، والبطاطا الحلوة، والبقول، والمكسرات.