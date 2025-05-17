لن تتوقع.. فوائد تناول كوب من اللبن يوميا

تناول كوب من اللبن يوميًا يمكن أن يكون له العديد من الفوائد الصحية للجسم، نظرًا لما يحتويه من عناصر غذائية هامة مثل البروتينات والكالسيوم والفيتامينات.

إليك أبرز فوائد تناول كوب من اللبن يوميًا، وفق موقع "هيلث لاين".

1. تعزيز صحة العظام

اللبن مصدر ممتاز لـ الكالسيوم وفيتامين D، وهما أساسيان للحفاظ على صحة العظام والأسنان.

يساعد في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها مع تقدم العمر.

2. دعم صحة الجهاز الهضمي

اللبن يحتوي على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) التي تساعد في تحسين الهضم.

يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخات والمشاكل الهضمية مثل الإسهال أو الإمساك.

3. تحسين صحة القلب

اللبن يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم.

يمكن أن يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

4. تعزيز صحة البشرة

البروتينات والفيتامينات الموجودة في اللبن تساعد في تحسين مرونة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد.

اللبن له خصائص مضادة للبكتيريا، مما يساعد في تقليل حب الشباب وتحسين صحة البشرة بشكل عام.

5. دعم الجهاز المناعي

اللبن يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا التي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة.

كما أن وجود البروبيوتيك في اللبن يمكن أن يحسن وظائف الأمعاء ويساعد في الوقاية من العدوى.

6. مساعدة في الحفاظ على وزن صحي

اللبن يحتوي على البروتين، الذي يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بشكل مفرط.

يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن أو الحفاظ على الوزن المثالي كجزء من نظام غذائي متوازن.

7. تقوية العضلات

اللبن مصدر جيد للبروتينات التي تدعم نمو وتقوية العضلات.

يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية بشكل منتظم.

8. تحسين صحة الأسنان

الكالسيوم والفيتامينات الموجودة في اللبن تساعد في تقوية الأسنان وحمايتها من التسوس.

يمكن أن يساعد اللبن أيضًا في تحسين صحة اللثة.