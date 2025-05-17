لن تتوقع.. فوائد المشي على صحة الجسم يوميا

المشي يعتبر من أبسط وأسهل التمارين البدنية، وله فوائد كبيرة لصحة الجسم والعقل، وإليك أبرز فوائد المشي على الصحة وفق موقع "هيلث لاين".

تعزيز صحة القلب

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

يخفض ضغط الدم والكوليسترول الضار (LDL).

يحسن الدورة الدموية ويقوي عضلة القلب.

المساعدة في التحكم بالوزن

يساعد في حرق السعرات الحرارية.

يساهم في الحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن عند الانتظام به مع نظام غذائي متوازن.

تحسين المزاج والصحة النفسية

يقلل من التوتر والقلق والاكتئاب.

يعزز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين والسيروتونين.

تقوية العظام والمفاصل

يساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

يقلل من آلام المفاصل ويحسن مرونتها.

يعزز كثافة العظام خاصة عند كبار السن.

تحسين الهضم وتنظيم مستويات السكر

يساعد على تحسين عملية الهضم.

يساهم في ضبط مستويات السكر في الدم خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني.

زيادة الطاقة والنشاط

يعزز تدفق الأكسجين في الجسم.

يحسن مستوى الطاقة ويقلل الشعور بالإرهاق.

تعزيز صحة الدماغ

يحسن الذاكرة والقدرة على التركيز.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والخرف.

تحسين جودة النوم

يساعد على النوم بشكل أسرع وأعمق، خاصة إذا تم ممارسته في الصباح أو بعد الظهر.

نصائح للاستفادة القصوى من المشي:

المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، 5 أيام في الأسبوع.

استخدام حذاء مريح وداعم.

المشي بخطى سريعة نسبيًا لزيادة الفائدة.

الحفاظ على استقامة الظهر وتنفس منتظم.