جمال شعبان يحذر من هذا الأمر.. يصيبك بالسرطان وأمراض القلب

كتبت- أسماء مرسي:

ينجذب العديد من المدخنين الشباب إلى "الفيب" ظنا منهم أنها بديل أقل ضررا للسجائر التقليدية، أو حتى وسيلة للتخلص من هذه العادة المدمرة.

إلا أن الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق أوضح أن هذا الاعتقاد وهم، فالسجائر الإلكترونية تسبب مضاعفات صحية خطيرة.

تأثير الفيب على القلب وخطر السرطان

أشار "عميد معهد القلب السابق" خلال استضافتها ببرنامج "صالة التحرير" المُذاع على قناة "صدى البلد" إلى أن تدخين "الفيب" له تأثير سلبي مباشر على صحة القلب، ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتابع أيضا أن تدخين "الفيب" يسبب أنواعا مختلفة من السرطانات.