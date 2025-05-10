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احرص عليها.. 5 فوائد غير متوقعة لتناول كوب من القرفة على صحة الجسم

12:00 م السبت 10 مايو 2025

القرفة

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رغم شهرتها كتوابل دافئة تُضفي نكهة مميزة على المشروبات والأطعمة، إلا أن القرفة تحمل فوائد صحية تفوق التوقعات، خاصة عند تناولها بانتظام.

فيما يلي 5 فوائد غير متوقعة لكوب يومي من القرفة وفق "هيلث لاين".

1. تنظيم مستويات السكر في الدم

أظهرت دراسات علمية أن القرفة تساهم في تحسين حساسية الجسم لهرمون الإنسولين، مما يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، ويجعلها خياراً طبيعياً داعماً لمرضى السكري من النوع الثاني.

2. تحفيز صحة الدماغ والذاكرة

تناول القرفة بانتظام قد يحسّن الوظائف الإدراكية، بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، التي تحمي خلايا الدماغ من التدهور.

3. دعم الهضم وتهدئة اضطرابات المعدة

تساعد القرفة على تنشيط إفراز العصارات الهضمية وتخفيف الانتفاخات والغازات كما أنها تعمل كمضاد طبيعي للميكروبات، ما يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

4. مكافحة الالتهابات وتعزيز المناعة

تحتوي القرفة على مركبات لها خصائص مضادة للالتهاب، ما يساعد في تقوية الجهاز المناعي وتقليل مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك التهاب المفاصل.

5. المساهمة في إدارة الوزن

تناول مشروب القرفة قد يساعد في تقليل الشهية وتحفيز عمليات الأيض، مما يجعلها عاملاً مساعداً في برامج إنقاص الوزن عند دمجها مع نظام غذائي صحي.

القرفة تنظيم مستويات السكر في الدم تحفيز صحة الدماغ والذاكرة فوائد القرفة
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