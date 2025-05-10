لن تتوقع.. 5 فوائد مذهلة لتناول التفاح يومياً على صحة الجسم

ليس مجرد فاكهة لذيذة، بل كنز صحي متكامل تحمله ثمرة التفاح، عند تناولها بانتظام يعود بفوائد واسعة على الجسم والعقل.

التفاح، غني بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، يقدم لجسم الإنسان دعماً صحياً متعدد الأوجه عند تناوله بشكل يومي.

إليك أبرز 5 فوائد صحية مثبتة لتناول هذه الفاكهة السحرية، وفق "هيلث لاين".

1. تعزيز صحة القلب

يحتوي التفاح على مركبات الفلافونويد التي تساعد في تقليل ضغط الدم، وتقليل الالتهابات، وتحسين مستويات الكوليسترول ومن يتناولون التفاح بانتظام أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.

2. تنظيم مستويات السكر في الدم

رغم طعمه الحلو، يساعد التفاح في السيطرة على مستويات السكر في الدم، بفضل احتوائه على ألياف قابلة للذوبان تبطئ من امتصاص السكر.

وهذا يجعله خياراً آمناً حتى لمرضى السكري من النوع الثاني.

3. تحسين صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في التفاح، خصوصاً البكتين، تعمل كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز الهضم ويقي من الإمساك ومشاكل القولون.

4. دعم المناعة ومكافحة الالتهابات

يحتوي التفاح على فيتامين C ومضادات أكسدة قوية تُعزز مناعة الجسم وتُقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والعدوى الموسمية.

5. المساهمة في فقدان الوزن

تناول تفاحة قبل الوجبة يمكن أن يساهم في تقليل الشهية بفضل احتوائها على الألياف والماء، مما يطيل الإحساس بالشبع ويقلل من كمية الطعام المتناول.